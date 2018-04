Dass ÖVP-Behindertensprecherin Kira Grünberg sich nicht persönlich zur Kontroverse um die Allgemeine Unfallversicherungsanstalt äußern wollte, empörte gestern Tirols Parteien. „Die verhinderte Stellungnahme der ÖVP-Behindertensprecherin lässt spätestens jetzt endgültige Schlüsse über ihre Arbeit im Parlament zu", erklärte SPÖ-Parteivize Georg Dornauer. Schon Grünbergs Nominierung als ÖVP-Spitzenkandidatin in Tirol und Behindertensprecherin im Parlament sei ein Schlag ins Gesicht für alle unmittelbar betroffenen Menschen und sämtliche Behindertenverbände gewesen, „die sich zu Recht eine qualitätsvolle parlamentarische Interessenvertretung in diesem ohnehin sensiblen Rechtsbereich erwarten", so Dornauer.

Liste-Fritz-Klubchefin Andrea Haselwanter-Schneider weist darauf hin, dass Grünberg selbst viele Monate Patientin in Bad Häring gewesen sei und mit Hilfe, Unterstützung und der professionellen Betreuung durch die vielen engagierten Mitarbeiter dort den Weg in ein Leben mit einer Behinderung geschafft habe. „Die vielen Mitarbeiter in Bad Häring, aber auch die vielen Patienten mit einem ähnlichen Schicksal wie Grünberg hätten sich jetzt die Hilfe und Unterstützung von ihr verdient."

Widerstand „gegen die Verunsicherungspolitik von Schwarz-Blau" erwartet sich der grüne Klubchef Geb­i Mair von den Tiroler Abgeordneten im Nationalrat, angefangen von Kira Grünber­g. „Der Unfall der Stabhochspringerin war vom Bundesheer als Dienstunfall anerkannt worden. Dementsprechend übernahm die AUVA die Leistung der Rehabilitation, Pflegegeld und Pensionsansprüche sowie Zuschüsse zu Umbauten und Anschaffungen." Die MitarbeiterInnen der AUVA hätten sogar beim „Laufen für Kira" mitgemacht, um privat auch noch Spenden aufzutreiben. „Es sind Fälle wie diese, die aufzeigen, wie wertvoll und unverzichtbar die Leistungen der AUVA sind", so Mair. (pn)