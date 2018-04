Von Michael Domanig

Zirl – Bürgermeister Thomas Öfner (Für Zirl) und der SPÖ-Landtagsabgeordnete Georg Dornauer zeigen sich „alarmiert“, was die geplante barrierefreie Umgestaltung des Zirler Bahnhofs betrifft.

Trotz seiner eher ungünstigen, dezentralen Lage werde der Bahnhof stark frequentiert, schickt Öfner voraus – für Rollstuhlfahrer oder Familien mit Kinderwägen ist er derzeit aber kaum bzw. nur erschwert nützbar. Im bisherigen Rahmenplan der ÖBB sei die barrierefreie Fertigstellung bis 2021 geplant gewesen, so Öfner. Nun habe man vom Land Tirol erfahren, dass der Rahmenplan seitens des Verkehrsministeriums „aus budgetären Gründen evaluiert“ werde. „Es wäre fatal, wenn die Evaluierung dazu führt, dass sich die barrierefreie Gestaltung des Zirler Bahnhofs wieder verschiebt“, meint Öfner.

Der Zirler Leitbetrieb „holl­u“ in unmittelbarer Bahnhofs­nähe baue gerade aus und schaffe neue Arbeitsplätze, die Weiterentwicklung des Gewerbegebiets Salzstraße laufe. „Da gehört zwingend dazu, dass die Betriebe per Bahn gut erreichbar sind“, sagt Öfner – – eben auch barrierefrei. Auch für die Nutzer sei ein modernisierter Bahnhof natürlich noch attraktiver.

Die schwarz-blaue Bundesregierung wolle im Infrastrukturbereich „200 Mio. Euro pro Jahr einsparen“, kritisiert LA Dornauer. „Wenn da von Evaluierung gesprochen wird, schrillen alle Alarmglocken.“ BM Öfner plant ein Schreiben an das Ministerium, in dem er auf Umsetzung des bisherigen Rahmenplans drängt.

Ekkehard Allinger-Csollich, Leiter der Verkehrsplanung beim Land Tirol, bestätigt, dass der Rahmenplan evaluiert werde und auch schon geändert worden sei. Dass Zirl nun später an die Reihe kommt, habe aber keine finanziellen Gründe – „das Geld ist vorhanden“ –, sondern liege in erster Linie daran, dass der Bahnhof Telfs-Pfaffenhofen „technisch vorgezogen“ werden müsse.

ÖBB-Pressesprecher Christoph Gasser-Mair präzisiert: Der Bahnhof Zirl stehe auf der Liste, was den barrierefreien Umbau angeht, der Ablauf erfolge aber in drei Stufen: Zunächst müsse das Stellwerk in Zirl – das derzeit vom Telfer Bahnhof aus fernbedient werde – so umgebaut werden, dass es von der Zentrale in Innsbruck aus bedient werden könne. In einem zweiten Schritt folge dann der (barrierefreie) Umbau des Bahnhofs Telfs-Pfaffenhofen, der über ein „größeres Reisendenpotenzial“ verfüge als Zirl. „Wenn dieser Umbau erledigt ist, wird die Barrierefreiheit in Zirl in Angriff genommen.“ Aus jetziger Sicht sei der Baustart in Zirl für 2022 geplant. Ein Detailplan werde nun erarbeitet.

„Das Anliegen der Zirler ist nachvollziehbar“, betont Gasser-Mair, zuvor seien aber eben „aus technischer Notwendigkeit“ die genannten Schritte zu setzen.

Seit 2010 sind in Tirol laut Angaben der ÖBB insgesamt 16 Bahnhöfe umgebaut, modernisiert oder komplett neu errichtet worden.