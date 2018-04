Von Manfred Mitterwachauer

Innsbruck – Um zwei Grad ist das Grundwasser, das zur Heizung und Kühlung des noch in Bau befindlichen Hauses der Musik in Innsbruck verwendet werden soll, kälter als von Experten berechnet. Ergo muss das an sich innovative Energiekonzept – behördlicherseits derzeit nur als „wasserwirtschaftlicher Versuch“ genehmigt – überarbeitet werden. Mitunter steht sogar eine Ergänzung der Heizleistung im Raum, die TT berichtete. Durch Fernwärme, notfalls sogar kurzfristig durch Strom.

Freude habe sie damit zwar keine, insbesondere nicht mit der Option einer heiztechnischen Zuhilfenahme von Strom, dennoch sei sie davon überzeugt, dass diese „Stolpersteine“ aus dem Weg geräumt werden können, sagt die Klubobfrau der Innsbrucker Grünen, Uschi Schwarzl: „Die Energiewende, die wir in der Stadt massiv vorantreiben, erfordert Mut, neue Wege zu beschreiten. Es nicht zu tun, wäre klimatologisch fahrlässig.“

Mit dieser Argumentation kann Liste-Fritz-Klubobfrau Andrea Haselwanter-Schneider nichts anfangen. Sie bezeichnet das Kooperationsprojekt von Stadt und Land – auch nach den bekannt gewordenen Kostensteigerungen – inzwischen gar als „Pleiten-, Pech- und Pannenbau“. Sie fordert Aufklärung darüber, wie es nun zu den Problemen beim Heiz- und Kühlsystem kommen konnte: „Es ist zu befürchten, dass die Betriebskosten dadurch weiter ansteigen.“ Allein die Idee, das Haus teilweise mit Strom zu beheizen, sei „ein Treppenwitz angesichts der Tatsache, dass Grüne in Stadt und Land mitregieren“.

Keineswegs sieht indes IKB-Vorstandschef Helmuth Müller das Grundwassersystem durch die tieferen Temperaturen gefährdet, im Gegenteil: „Unsere Mitarbeiter gehen davon aus, dass eine 100-prozentige Versorgung auf Basis des Grundwassers möglich ist.“ Einerseits, weil die Wassertemperatur derzeit nur aufgrund der Schneeschmelze (Brunnen liegt nahe dem Inn) niedriger sei, andererseits sei die „Sekundärseite der Heizungsanlage bei Weitem noch nicht optimiert“. Sollten sich die niedrigen Temperaturen aber bestätigen, so hieße das nicht, dass die Wärmepumpenlösung überhaupt nicht funktioniere, so Müller: „Im ungünstigen Fall müsste an wenigen Tagen die Heizleistung ergänzt werden.“ Durch Fernwärme oder Strom.