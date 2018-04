Von Manfred Mitterwachauer

Innsbruck – Wer die Budgets der vergangenen Jahre in Innsbruck mitverfolgte, der kennt diese „Tradition“ bereits: Schier regelmäßig wird aus einem Minus im Voranschlag mit Rechnungsabschluss ein Plus. Diese Reihe wird auch für das Haushaltsjahr 2017 fortgesetzt. Bürgermeisterin Christine Oppitz-Plörer (FI) und Finanzdirektor Armin Tschurtschenthaler präsentierten den Medien gestern eine „schwarze Null“. Dass sich diese ausgehen könnte – das hatte die TT bereits im Dezember 2017 berichtet. Auf den Cent genau blieben der Stadt für 2017 unterm Strich nun 9308,47 Euro auf der Habenseite stehen. Und das, wo man ursprünglich mit einem Minus von 13,7 Mio. € gerechnet hatte. Besser noch: Aus dem ordentlichen Haushalt konnten knapp sieben Millionen Euro in den Investitionshaushalt zur Finanzierung diverser Projekte (AOH: 98,3 Mio. €) transferiert werden.

Grund hierfür ist die gute Entwicklung der Steuereinnahmen und auch die Tatsache, dass einige geplant­e Investitionen 2017 noch nicht fällig wurden. 16,5 Mio. € wurden an Darlehen aufgenommen – um 62 Mio. € weniger als geplant. Der Gesamtschuldenstand der Stadt betrug damit mit Jahresende 2017 78,4 Mio. €. Die Pro-Kopf-Verschuldung stieg damit auf 603 Euro. Im Vergleich zu 2016 (316 €) nahezu eine Verdoppelung. Im Städtevergleich, so Oppitz-Plörer, sei Innsbruck, was die Schulden betrifft, aber „Musterschüler“ und wolle das auch bleiben.

Die „freie Finanzspitze“ als Gradmesser für die Handlungsfähigkeit einer Stadt liegt bei knapp 18 Mio. €. Ein Minus von rund sechs Mio. € zu 2016.

„Innsbruck ist solide aufgestellt“, sagte Oppitz-Plörer. Auch die finanzielle Entwicklung im laufenden Jahr sei gut. Im Budget 2018 ist ein Abgang im ordentlichen Haushalt von 15,47 Mio. € vom Gemeinderat beschlossen worden.