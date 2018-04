Innsbruck – Wahlplakate gibt es derzeit im Stadtgebiet zuhauf. So auch in der Grünanlage am Bozner Platz. Für Innsbruck und ÖVP haben dort Großplakate aufgestellt. Donnerstagabend kam ein neues hinzu. Ein schwarz-goldenes, das zur Neugestaltung des Bozner Platzes aufrief. Verantwortlich dafür zeichnet der Innenstadtverein. Erst am Mittwoch hatte dieser seiner langjährigen Forderung bei einer Pressekonferenz Nachdruck verliehen. Das Plakat sollte diesen Appell an die Stadtpolitik und die neue Stadtregierung weitertransportieren. Als Symbole wurden auch ein Anker und ein Strandkorb installiert.

Zumindest das Plakat war bereits Freitagvormittag wieder Geschichte. Weil der Magistrat die Bewilligung zur Aufstellung nicht erteilte. Ulrich Miller, stellvertretender Vereinsobmann, bestätigt auf Anfrage, dass man „amtswegig eine Ablehnung bekommen“ habe. Diese gelte auch für die Installationen. Der Abtransport selbiger sei aber aufgrund des Gewichts schwieriger als die schnelle Entfernung des Plakates. Verstehen kann Miller die Entscheidung der Behörde nicht, zumal den Vereinsspitzen noch am Mittwochabend signalisiert worden sein soll, dass alles in Ordnung sei. Darüber hinaus ärgert man sich im Verein, dass sich der Magistrat dermaßen lange mit einer Entscheidung Zeit gelassen habe. Das Ansuchen habe man schon vor Wochen gestellt, versichert Miller. Zudem habe sich das Vereinsplakat in Nachbarschaft zum Plakat von BM Christine Oppitz-Plörer „nicht gegen eine bestimmte Partei gerichtet“, sondern sei halt ein Wunsch an die neue Regierung.

Die Nichtgenehmigung verstehen auch Planungsstadtrat Gerhard Fritz und Georg Willi (Grüne) nicht: „Gerade in Zeiten von Wahlauseinandersetzungen müssen auch Vereine und Interessengemeinschaften Themen setzen können.“ Die Neugestaltung des Platzes müsse vorrangiges Projekt der neuen Regierung sein.

Aus dem Bürgermeisterbüro heißt es, dass sich die Untersagung lediglich auf das Plakat beziehe. Dieses widerspreche dem zwischen der Stadt und einer privaten Firma abgeschlossenen Generalplakatierungsvertrag. Dieser sichere Werbe-Exklusivität auf städtischen Flächen zu. Wahlplakate seien davon aber ausgenommen. (mami)