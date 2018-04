Wattens, Tulfes – Insgesamt 3,7 Mio. Euro sollen die Umlandgemeinden laut Finanzierungskonzept zum Ausbau der Glungezerbahn (Gesamtvolumen: 16,5 Mio. Euro) beisteuern. Während die anderen großen Regionsgemeinden ihre Beiträge bereits beschlossen haben – zuletzt sagte Rum seine 321.000 Euro zu –, verschiebt sich dieser Beschluss in Wattens, mit 419.000 Euro drittgrößter Zahler, noch. Im Gemeinderat am Donnerstagabend wurde der Tagesordnungspunkt „mangels Beschlussreife“ abgesetzt. „Wir stehen dem Glungezer positiv gegenüber“, stellte BM Thomas Oberbeirsteiner klar. Es seien aber „da und dort noch einige Gespräche nötig“, vor allem, was die Zusammenarbeit mit dem Lift am Wattener Vögelsberg angeht. Dieser wird seit 2016 von den Glungezerbahnen mitbetreut. Durch die Großinvestitionen am Glungezer sollten sich weitere „Synergien“ ergeben, die man gerne nützen wolle, so Oberbeirsteiner. Hier stehe man „in guten Verhandlungen“ mit den Glungezerbahnen, diese habe man bis zur Sitzung aber noch nicht abschließen können.

Man wolle die Zusammenarbeit mit dem Vögelsberglift „konkretisieren und langfristig auf gute Beine stellen“, bestätigt Werner Nuding, Obmann des TVB Hall-Wattens – neben Gemeinde und Agrargemeinschaft Tulfes Hauptanteilseigner der Glungezerbahn. „Wir sind dabei, dafür ein Konzept auszuarbeiten.“ Dieses solle dann dem Wattener Gemeinderat vorgestellt und im Mai ebenso wie der Investitionsbeitrag abgestimmt werden. Nuding zeigte sich „sehr optimistisch, das Gesprächsklima ist gut“. Die Bauverhandlung für die erste Baustufe (10er-Einseilumlaufbahn) werde trotz der Verzögerung möglich sein, ergänzt Nuding. (md)