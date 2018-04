Die Position des Landes zu den Deutschförderklassen mit zu geringem Sprach­niveau ist differenziert. Nach der kritischen Stellungnahme des Landesschulrats begrüßt das Land Tirol jetzt in seiner offiziellen Stellungnahme „alle Maßnahmen, die dazu angetan sind, die Deutschkenntnisse von Schülerinnen und Schülern zu verbessern“. Das treffe auch auf die geplanten Deutschförderklassen zu. Gleichzeitig wird allerdings darauf verwiesen, dass alles vom Geld abhängt: „In welchem Maße das Vorhaben erfolgreich sein kann, wird nicht zuletzt von den gesetzlichen Vorgaben und der konkreten Ausgestaltung sowie insbesondere den dafür zur Verfügung stehenden Ressourcen abhängen. Es wird davon ausgegangen, dass der Bund entstehende Mehrkosten übernimmt.“ Dabei geht es um mehrere Millionen Euro.

Eine eigene Stellungnahme haben wie zuletzt immer wieder die grünen Regierungsmitglieder LR Gabriele Fischer (Tirol), LR Rudi Abschober (Ober­österreich) und LR Martina Berthold (Salzburg) abgegeben. Und die fällt naturgemäß negativ aus. „Mit dem vorgelegten Entwurf wird weder der Spracherwerb noch der Integrationsprozess von Kindern und Jugendlichen gefördert. Eine Balance zwischen Förderunterricht und Regelunterricht wird nicht erreicht“, heißt es. Kritik kommt auch von SPÖ-Bildungssprecher LA Benedikt Lentsch: „Was den Schulen hier vom Bund vorgesetzt wird, ist ein Ausschluss von SchülerInnen von der Teilnahme am Regelunterricht und vom Rest der Gruppe.“

Für Empörung hat bekanntlich FPÖ-Frauensprecherin und Landtagsabgeordnete Evelyn Achhorner gesorgt. Wie berichtet, machte sie sich über die stellvertretende Bezirksvorsteherin in der Inneren Stadt in Wien lustig, die Afro-Österreicherin ist. „Mann oder Frau?“, postete sie. Außerdem unterstrich sie die Kritik an ihr. „Das Posting ob Frau oder Mann war nicht rassistisch gemeint“, rechtfertigte sie gestern nach heftigen Protesten. Ihr liege jeglicher Rassismus fern.

Das sehen SP-Chefin Elisabeth Blanik und der grün­e LA Michael Mingle­r völlig anders: „Wir stehen für eine frische Politik, in der Personen nach ihrer Leistungen und der Kompetenz bewertet werden, nicht nach Hautfarbe, Herkunft oder Geschlecht. Dass ein­e Frauensprecherin einer Partei sich genau darüber lustig machen will, zeigt die Engstirnigkeit, die die FPÖ nach wie vor an den Tag legt“, sagt Blanik. Solch­e Kommentare seien für eine Landtagsabgeordnete untragbar, fordert Mingler Konsequenzen. „Jemand, der die grundlegende Menschenwürde so mit Füßen tritt, hat im Tiroler Landtag nichts verloren.“ (pn)