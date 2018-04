Bad Häring – Wegen der großen Verunsicherung ist am nächsten Donnerstag im Rehabilitationszentrum der AUVA in Bad Häring ein­e Betriebsversammlung geplant. Unterstützt werden die Mitarbeiter von der Tiroler Arbeiterkammer. Massive Kritik an den Einsparungsplänen bei der Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt kommt auch vom Tiroler Gewerkschaftsbund. „Die Zerschlagung der AUVA hätte für die ÖsterreicherInnen weitreichende Folgen. Die Prävention und rasche Behandlung von Arbeits­unfällen – sei es Akutbetreuung, Reha oder Unfallrente – ist nur mit dem Erhalt der Unfallversicherung sichergestellt“, sagt ÖGB-Vorsitzender und SPÖ-LA Philip Wohlgemuth. Die Beteuerungen, dass Reha-Zentren wie Bad Häring erhalten bleiben, würden durch gebetsmühlenartiges Wiederholen auch nicht glaubhafter. Ihm gehe es auch um den Schutz Tausender Freiwilliger bei Hilfsorganisationen wie Feuer­wehren und Rettungsorganisationen. (pn)