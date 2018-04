Von Thomas Hörmann

Innsbruck – Landespolizeidirektor Helmut Tomac war diesmal nicht am Innsbrucker Flughafen, als die Maschine mit dem Innenminister an Bord am Mittwoch gegen 11.50 Uhr landete. Angeblich, weil Herbert Kickl (FPÖ) keinen Bedarf an einem polizeilichen Abholdienst hatte. Diese Aufgabe übernahmen die Tiroler Parteifreunde Kickls, allen voran Landesparteichef Markus Abwerzger und Stadtparteiobmann Rudi Federspiel. Für den Landespolizeidirektor kein Problem: „Eigentlich war vorgesehen, dass ich ihn abhole, aber durch verschiedene Termine war das dann nicht nötig.“

Auf den ersten Blick eine unbedeutende Änderung im Protokoll. Auf den zweiten Blick offenbart sich die Zwickmühle, in der die Tiroler Polizeiführung steckt: eingezwängt zwischen dem Minister-Chef und dem härtesten Kritiker vor allem der Innsbrucker Exekutive, Kickls FPÖ-Kollegen Rudi Federspiel. Im Gegensatz zu früher darf der Tiroler Politveteran jetzt auf ein offenes Ohr für seine Anregungen und Wünsche in Bezug auf die Polizei hoffen. Sein Wort hat deutlich mehr Gewicht. Aber auch für den Bürgermeister-Kandidaten wird der Spielraum enger: Wenn er künftig die Arbeit der Innsbrucker Exekutive kritisiert, kritisiert er indirekt auch seinen Parteifreund, Innenminister Kickl.

Nichtsdestotrotz kündigte Federspiel schon vor einer Woche selbstbewusst an, dass „der Minister mit mir durch Innsbruck gehen wird und nicht mit dem Tomac. Der Kickl und ich, wir verstehen uns gut.“ Das zeigte sich auch bei der Pressekonferenz, die am Mittwochnachmittag in der Landespolizeidirektion stattfand. Als Tomac und Stadt-Polizeikommandant Martin Kirchler im Beisein Kickls Ermittlungserfolge gegen die Drogenszene präsentierten, mischten sich Abwerz­ger, Federspiel und dessen Stellvertreterin, Gemeinderätin Andrea Dengg, unter die Journalisten. Ein Affront gegenüber den Führungskräften der Polizei. Die Pressekonferenz sorgte denn auch noch am Donnerstag für Gesprächsstoff und uniformierte Unmutsäußerungen: „Das war eine Wahlkampfveranstaltung in der Polizeidirektion“, so der Tenor. „Das gab es bis jetzt noch nie.“

Dass sich mit Rudi Federspiel ausgerechnet der härteste Kritiker der Innsbrucker Polizei unter die „ungebetenen Gäste“ mischte, war auch kein Stimmungsaufheller. Das wurde wenig später bei der Besprechung zwischen dem Innenminister und der Polizeispitze deutlich. Ohne konkrete Namen zu nennen, bat ein Offizier den Minister, auf seine Innsbrucker Parteifreunde einzuwirken, zumal diese regelmäßig die Polizeiarbeit schlechtreden und kritisieren würden.