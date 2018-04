Innsbruck — Am Wochenende ist der Streit über die Lkw-Block­abfertigungen in Kufstein wieder hochgekocht. Weitere 22 plant Tirol im heurigen Jahr, allein zehn im Mai. Das italienische Verkehrsministerium bezeichnet diese als „einseitige Beschlüsse" und fordert Konsequenzen von der EU. LH Günther Platter (VP) spricht hingegen von einer unerträglichen Transit-Lobby-Hörigkeit der italienischen Regierung. Heute wird Verkehrsminister Norbert Hofer (FPÖ) zu einem politischen Gespräch mit EU-Verkehrskommissarin Violeta Bulc in Wien zusammentreffen. Der Transit ist dabei zentrales Thema, wie Hofer betont. „Ich erwarte mir hier mehr Druck von der EU, damit es endlich wirksame Schritte für die Verlagerung des Schwerverkehrs von der Straße auf die Schiene gibt." Im Gespräch mit der TT stärkt er Tirol den Rücken.

Notwendige Sanierungen auf A13 und Europabrücke



„Die Blockabfertigungen sind eine notwendige Maßnahme, um den Verkehrsfluss aufrechtzuerhalten", weist Hofer die Kritik aus Italien und Deutschland zurück. Außerdem seien sie europarechtlich gedeckt. „Das werde ich Bulc auch klar sagen", so Hofer. Im heurigen Jahr will Tirol noch 22-mal die Lkw an besonders verkehrsreichen Tagen nach Feiertagsfahrverboten bei der Einreise nach Kufstein auf 250 bis 300 Fahrten in der Stunde herunterdosieren. Am Samstag hat das italienische Verkehrsministerium erneut heftig dagegen protestiert.

Enttäuscht ist der Verkehrsminister, dass seit dem Verkehrsgipfel in München im Februar „nicht wirklich etwas weitergegangen ist". Es hätte Versprechungen gegeben, „aber zu Hause ist es dann wieder anders". Weil auch bei den Zulaufstrecken zum Brennerbasistunnel keine Fortschritte erkennbar sind, stellt Hofer den Nachbarländern jetzt die Rute ins Fenster. „Die Bren­nerautobahn und die Europabrücke müssen saniert werden, da wird es Sperren geben." Und natürlich Maßnahmen, um auch Lkw-Staus zu verhindern. Das passiert bereits mit den Lkw-Blockabfertigungen, die dann ausgeweitet würden.

Hofer erwartet "brutalen Fight" mit Brüssel

Die Verschärfung des sektoralen Lkw-Fahrverbots ist ein weiterer verkehrspolitischer Knackpunkt mit Brüssel. Auf Druck der EU musste Tirol beim Fahrverbot für bestimmte bahntaugliche Güter wie Müll, Eisen, Schrott oder Autos die Lkw der Schadstoffklasse Euro 6 aus dem Fahrverbot herausnehmen. Jetzt sollen die Ausnahmen fallen. Die Euro-6-Lkw sind zwar die umweltfreundlichsten, doch ihre Anzahl steigt massiv an. Das wirkt sich dann auf die Transitfahrten auf der Brennerachse aus. Der Verkehrsminister erwartet sich deshalb einen „brutalen Fight" mit Brüssel, um die Ausnahmen zu streichen. „Aber wir werden dafür kämpfen."

Hinsichtlich der deutschen Pkw-Maut, bei der nur ausländische Fahrer zur Kasse gebeten werden, weil die Pkw-Besitzer in Deutschland die Maut über die Steuer refundiert bekommen, wartet Österreich jetzt einmal auf die Stellungnahmen. Im Oktober wurde Klage beim Europäischen Gerichtshof (EuGH) gegen dieses Mautmodell eingereicht, die Niederlande haben sich angeschlossen. Hofer hofft, das der EuGH die Maut als rechtswidrig einstuft. „Andernfalls wissen wir aber, wie wir darauf zu reagieren haben." In letzter Konsequenz werde man ähnliche Maßnahmen wie jene in Deutschland beschließen. Dort wurde die Mauteinführung allerdings erneut verschoben und soll spätestens bis 2021 realisiert werden.(pn)