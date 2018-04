Die Diskussion über die Reform der Krankenkassen und der Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt AUVA wird jetzt auch innerhalb der Tiroler ÖVP geführt. Am Wochenende hat Arbeiterkammerpräsident Erwin Zangerl (VP) die Vorgangsweise der Bundesregierung harsch kritisiert und u. a. von „türkisen Unsozialen" gesprochen. Auch am Bundes-Arbeitnehmerbund (ÖAAB) ließ er kein gutes Haar. Tirols AAB-Chefin LR Beate Palfrader schließt sich seiner Kritik, allerdings mit anderen Worten, an. „Zangerl wurde falsch interpretiert. Er hat nur das gesagt, was wir seit Monaten fordern."

Man sei nicht gegen die Zusammenlegung der Kassen, betont Palfrader. „Aber Selbstverwaltung, Budget- und Vertragshoheit müssen in den Ländern bleiben." Palfrader kritisiert auch die unausgegorenen Vorschläge. „Und in der Bundes-ÖVP müssen sich einige Gruppen nicht wundern. Da wird oft etwas gesagt, was dann nicht in den Papieren drinnen steht."

Anders VP-Wirtschaftsbundobmann und Nationalrat Franz Hörl. Er bezeichnet Zangerl als altgedienten Apparatschik, dem es nur um den Erhalt von Posten und Funktionen für seine Klientel gehe. Er, so Hörl, sei jedenfalls offen für Reformen.

Rückendeckung erhält Zangerl hingegen vom ÖGB: „Wer soziale Leistungen kürzt und gleichzeitig den Unternehmen ein Zuckerl nach dem anderen gibt, muss damit rechnen, dass man die Wahrheit ausspricht: In der Regierung werden die Rechte der ArbeitnehmerInnen zugunsten industrieller Interessen verschachert", unterstützt Tirols ÖGB-Vorsitzender LA Philip Wohlgemuth (SP) die Aussagen Zangerls. (pn)