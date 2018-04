Dessen Persiflagen auf Innsbrucker Gemeinderatswahlkampf-Plakate in den vergangenen Jahren sind ebenso legendär. Unvergessen — und inzwischen fühlt sich Rudi ­Federspiel sogar leicht geehrt — das „Innschiffer"-Plakat.Auch im laufenden Wahlkampf hat sich Pleifer nun einzelne politische Sujets vorgeknöpft und aus seiner Sicht der Dinge „kommentiert".

Zum Handkuss kamen so in den vergangenen Tagen die ÖVP, die FPÖ, die Alternative Liste Innsbruck (ALI), die Bürgermeisterliste FI von Christine Oppitz-Plörer, die Grünen und auch die SPÖ. Bereits für heute kündigt Pleifer ein neues Satireplakat an. Dieses Sujet wird dann aber auch — im Gegensatz zu diesen hier — tatsächlich im Stadtgebiet plakatiert werden. Die Adressaten: FPÖ und FI.