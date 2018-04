Von Peter Nindler

Innsbruck – Leistbares Wohnen in Innsbruck wird zum Luxus, obwohl beispielsweise in 60 Prozent der Wohnungen der gemeinnützigen Wohnbaugesellschaft Neue Heimat der Nettomietzins weniger als fünf Euro pro Quadratmeter beträgt. Doch die Landeshauptstadt ist zum Spekulationsboden geworden. Ein Blick in die Eigentumsverhältnisse vieler Wohnobjekte offenbart das Wohnungsdilemma: In Innsbruck wird Geld in Wohnungen angelegt.

Am Südring im Bereich der Grassmayrkreuzung hat zuletzt ein privater Bauträger eine Häuserzeile errichtet. Davon profitierten insbesondere Anleger. Vor allem Investoren aus Südtirol stechen hervor. Privatpersonen, aber auch Immobiliengesellschaften. Nicht nur eine Handvoll von ihnen ist im Besitz von Wohnungen, sondern der Großteil der Einheiten hat Südtiroler Eigentümer. Selbst ein Käufer aus Dubai schlug zu. Auch in den Tiroler Tourismusregionen sind Wohnungen in Innsbruck als Geldanlage sehr begehrt. Dass dadurch die Mietpreise am freien Markt auf bis zu 17,7 Euro/m² explodieren oder Quadratmeterpreise für Wohnungen im Durchschnitt 5800 Euro betragen, muss dann nicht verwundern.

Der Kauf von 1146 ehemaligen Buwog-Wohnungen in Tirol, davon 770 in Innsbruck, sorgte 2016 ebenfalls für heftige Debatten. Der in Luxemburg ansässige Immobilienfonds Jargonnant Partner (JP) sicherte sich die Objekte um mehr als 120 Mio. Euro, zwischenzeitlich wurden befristete Mietverträge oft nicht mehr verlängert. Wie in einem Mehrparteienhaus in der Höttinger Au. Dort gibt es Pläne für einen umfassenden Umbau, danach, wie es heißt, würden die Wohnungen wieder vermietet. Die Mietpreise dürften wohl deutlich höher ausfallen.

„Der Verkauf der Buwog-Wohnungen war der Beginn eines Spekulationskarussells, dessen Auswirkungen wir jetzt in Innsbruck spüren. Mit Steuergeld errichtete Wohnungen für Menschen mit weniger Einkommen wurden unter der ersten schwarz-blauen Bundesregierung billig verkauft“, kritisiert Georg Willi (Grüne). Jetzt würden diese Einheiten zu satten Gewinnen für Spekulanten führen. „Wir werden alles daransetzen, um solchen Vorgangsweisen einen gesetzlichen Riegel vorzuschieben.“

Gleichzeitig werden dem Wohnungsmarkt in Innsbruck Immobilien für den „Tourismus“ entzogen. Zuletzt suchte etwa ein Gastronom, der derzeit ein Lokal betreibt, bei der Stadt um die Änderung seiner Betriebsanlage an. Aus seinen Wohnungen sollte ein Beherbergungsbetrieb ohne großen Aufwand werden, als Rezeption für die Anmeldung/Schlüsselübergabe diene nämlich gleichzeitig die Bar des Cafés im Erdgeschoss. Von 8 Uhr morgens bis 22 Uhr abends wäre so der Check-in bzw. Check-out möglich. Und in allen Wohnungen würden selbstverständlich die Sanitär- und Küchenanlagen unberührt bleiben. Was heißt das?

„Wohnungen landen plötzlich auf Buchungsplattformen wie Airbnb. Auch das treibt die Mieten nach oben“, kritisiert Georg Willi. Die schwarz-grüne Landesregierung will deswegen die Spekulation verhindern und Maßnahmen ausarbeiten.

Für den Klubchef der ÖVP im Landtag, Jakob Wolf, ist Innsbruck ein Eckpfeiler in der angekündigten Wohnbauoffensive des Landes. „Doch derzeit müssen wir einmal die Wahlen abwarten.“ Danach werde man umgehend daran gehen, mit Innsbruck ein Wohnbaupaket auszuarbeiten.

Kritisch äußerte sich gestern Wohnbaulandesrätin Beate Palfrader (VP) zu dem vom Prüfverband der Gemeinnützigen geforderten Aufschlag von bis zu 9000 Euro oder mehr beim Mietwohnkauf in Tirol. „Die Gegebenheiten sind zum Teil sehr unglücklich, allen voran dann, wenn Revisionsverbände der Bauvereinigungen von Wien aus vorschreiben, zu welchen Kosten gemeinnützige Wohnungen bei uns in Tirol angeboten werden können. Das ist für mich äußerst hinterfragenswert.“ Gerade deshalb, weil der Wohnungsmarkt in Tirol ohnehin nicht zu den preisgünstigen zählt. Umso dringender werde die Landesregierung Maßnahmen umsetzen, „die dazu dienen, den Wohnungsmarkt zu entlasten“, kündigt Palfrader an. Dazu sei neben einer Leerstandserhebung in Innsbruck und einem Mietunterstützungsmodell zur Entlastung von Mieten und Vermeidung von Mitnahmeeffekten auch die Errichtung eines Studentencampus in der Landeshauptstadt geplant.