Von Eva-Maria Fankhauser

Vomp – Zuerst verkündete die Firma DB Schenker bei einer Pressekonferenz die Zusammenlegung von drei Standorten in einen neuen in Vomp. Dann hagelte es Vorschriften seitens der Gemeinde Vomp, die es dem Unternehmen nicht allzu einfach machen werden, sich dort anzusiedeln – die TT berichtete. Und jetzt gehen noch die Vomper Grüne­n auf die Barrikaden.

„Wir stehen im Kampf gegen das Logistikzentrum hinter den Bürgern“, sagt GR Stephanie Jicha von den Grünen. Sie fordert eine Bürgerversammlung. Am Montag entscheidet der Gemeinderat, ob es dazu kommen wird. „Es muss Schluss sein mit dem Drüberfahren. Die Vomper müssen eingebunden und gehört werden“, sagt auch GR Lukas Steuer. Die Grünen-Mandatare hoffen auf eine breite Zustimmung bei der Sitzung. Aber allzu euphorisch sind sie nicht. „Es könnte schwierig werden, da unser Bürgermeister kein allzu großer Fan von solchen Versammlungen ist und seine Liste die Mehrheit hält“, sagt Jicha.

BM Karl-Josef Schubert steht einer Diskussion kritisch gegenüber, er wolle den Grünen keine politische Plattform geben, wo die Bürger nur verunsichert würden. „Einer Information der Bürger stehe ich natürlich positiv gegenüber. Aber jetzt müssen wir erst einmal die strategische Umweltprüfung abwarten. Dann kann der Gemeinderat entscheiden“, sagt der Ortschef. Die vielen neuen Arbeitsplätze seien verlockend, doch die wolle er nicht um jeden Preis. Daher die vielen Kriterien und Vorgaben an die Firma. „Und ob dort jetzt 25 Kleinbetriebe entstehen oder ein großer, ist egal“, sagt Schubert. Zudem solle laut der Firma Schenker der Transit nicht zunehmen, sondern durch die Zusammenlegung geringer werden.

„Der ständige Lärm und die schlechte Luft machen uns Anrainer jetzt schon krank. Erste Nachbarn sind bereits vom Ortsteil Altmahd weggezogen. Wenn dieses Monsterprojekt kommt, so will ich mir die Folgen erst gar nicht ausmalen“, sagt der grüne Ersatzgemeinderat Michael Kumetz. Jicha sieht vor allem in den Kleintransportern ein großes Problem. „Für diese gelten keine Nacht- und Wochenendfahrverbote und sie können auch beliebig durch das Ortsgebiet fahren“, sagt sie. Zudem weise Vomp die höchste Stickstoffdioxidbelastung Österreichs auf, warum genau hier auf 6,5 ha ein Logistikzentrum entstehen soll, versteht die Gemeinderätin nicht. „Dass sich auf diesem Areal Betriebe ansiedeln werden, ist verständlich, aber ein Logistikzentrum in diesem Ausmaß und dieser Verkehrsbelastung ist das Schlimmste, was passieren kann“, sagt Jicha im TT-Gespräch.

Bei der Bürgerversammlung wollen die Grünen nicht nur die Vomper einbinden, sondern auch die Bürger von Terfens und Pill. Das Projekt soll nach dem SUP-Verfahren erläutert werden. „Das soll auf jeden Fall vor der Flächenwidmung passieren“, sagt Jicha. Mit dabei sein sollen auch Vertreter der Firmen Schenker, Derfeser (als Grundeigentümer), der Gutachter und Vertreter des Landes.

Seitens der Firma Schenker heißt es, dass die Bedenken der Anrainer und der Gemeinde „sehr ernst“ genommen werden. Die Gespräche mit der Gemeinde seien bisher konstruktiv verlaufen. Die vielen Auflagen und Bedingungen für eine Flächenwidmung scheinen die Firma nicht weiter abzuschrecken. Auf die Frage, ob es einen alternativen Standort gäbe, heißt es seitens der Sprecherin von DB Schenker: „Nach dem Gespräch mit der Gemeinde sind wir positiv gestimmt. Wir gehen von einer positiven Umsetzung des Projekts aus.“

Auch das Transitforum Tirol hat Kritik geäußert. Ein Gespräch zwischen Schenker, Gemeinde und dem Forum stehe in Kürze an.