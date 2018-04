Von Manfred Mitterwachauer

Innsbruck – Carmen, Don Giovanni, West Side Story, Die Deutschlehrerin und Felix Mitterers Auftragswerk „Vomperloch“: Kulturinteressierte kommen auch in der anlaufenden Saison des Tiroler Landestheaters (TLT) nicht zu kurz. Und: Es werden mehr. Für die Saison 16/17 konnte der Kaufmännische Direktor Markus Lutz erst kürzlich mit 8442 verkauften Abonnements einen neuen Höchststand vermelden. Die Ticketerlöse selbst kletterten auf rund fünf Millionen Euro – ein Plus von 13 Prozent, die Auslastung liegt zwischen 88 und 96 Prozent. Die Eigentümer freut’s. Die Tiroler Landestheater und Orchester GmbH Innsbruck ist zu 55 Prozent in Landes- und mit 45 Prozent in Stadtbesitz.

Noch mehr freut seit den 80er-Jahren aber ein kulturelles Zuckerl alle aktiven wie pensionierten Landesbediensteten, Landeslehrer sowie Mitarbeiter der Tirol Kliniken. Und natürlich auch deren Ehepartner. All diese kamen und kommen nämlich in den Genuss einer kulturellen Förderung der ganz besonderen Art. Wer auch immer aus diesem privilegierten Kreis sich für den Kauf eines TLT-Abonnements entschied, der bekam zwischen 44 bis 50 Prozent des regulären Preises aus dem Landesbudget refundiert. Die jeweilige Kategorie spielte dabei keine Rolle. Zum besseren Vergleich: Für das „große Hauptabonnement“ (Musik, Schauspiel, Kammerspiele) in der ersten Kategorie fallen für die heurige Spielsaison 524 Euro an.

Dieser unter dem Titel „freiwillige soziale Leistung“ im Personalbudget von LH Günther Platter (VP) firmierende Zuschuss ist kein kleiner. Zuletzt betrug er rund 455.000 Euro. Oder anders ausgedrückt: Laut TLT-Leitung wurden mit dieser Summe rund 3400 Landes-Abonnements finanziell gestützt. Umgelegt auf die Gesamtabos sind das immerhin knapp über 40 Prozent.

Doch damit ist jetzt Schluss. Mit Beschluss der Landesregierung vom 3. April wird das Zuschusssystem eingestellt. Begründet wird das Ende der Abovergünstigung seitens der Landesregierung mit anstehenden großen finanziellen Herausforderungen für das Landesbudget insbesondere in den Bereichen Pflege und Gesundheit. Diese würden derartige freiwillige Einzelförderungen nicht länger zulassen.

Aufgelassen wird das System aber mit einem Zwischenschritt. Noch für die Saison 18/19 werden Landesbediensteten, -lehrern und Tirol-Klinik-Mitarbeitern einheitlich 30 Prozent der Abos rückvergütet. Die Übergangsregelung reklamiert die Zentralpersonalvertretung der Tiroler Landesbediensteten in einer Rundmail für sich. Über die PVs erfolgt die Ausgabe und Verrechnung der TLT-Abos. Mit der Spielsaison 19/20 fällt der Fördervorhang dann aber endgültig.

Im TLT soll man derzeit besorgt auf den 30. April blicken. Bis dahin können laufende Abonnements für die Spielzeit 18/19 noch gekündigt werden. Einnahmenverluste sollen durch das Zuschuss-Aus erwartet werden. In welcher Höhe, ist unklar. 455.000 Euro haben oder nicht fällt durchaus ins Gewicht. Das aktuelle Budget des TLT kalkuliert noch mit Abo-Einnahmen in bisheriger Höhe. Die 30-Prozent-Übergangshilfe soll bei einer Neukalkulation helfen.

Über die Entwicklung der Abozahlen der kommenden Saison lasse sich momentan keine Prognose abgeben, sagt Lutz. Man gehe aber davon aus – und zwar unabhängig vom Ende des Abo-Landeszuschusses –, dass man auch in Zukunft das Stammpublikum mit einem breitgefächerten Angebot für eine weitere Platzmiete gewinnen könne.