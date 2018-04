Von Wolfgang Otter

Radfeld, Kundl, Angath – LHStv. Josef Geisler hatte vor knapp zwei Wochen klare Worte gesprochen: Man habe bei der Planung des 250 Millionen Euro teuren Inn-Hochwasserschutzprojektes zwischen Brixlegg und Angath das Machbare eingeplant und so weit als möglich alle Wünsche berücksichtigt. „Es geht um die Sicherheit der Bevölkerung, den Schutz von 2200 Gebäuden, ein Schadens­potenzial von 360 Millionen Euro und die künftige Entwicklung der Region. Jeder, der sich jetzt noch gegen eine Verbandsgründung und die Detailplanung ausspricht, verfolgt eine unverständliche Verzögerungstaktik. Wir sind aber nicht auf dem Basar oder im Wunschkonzert“, machte LHStv. Geisler in einer Presseaussendung deutlich.

Damit spricht er in erster Linie die Gemeinden Radfeld, Kundl und Angath an, die noch nicht über das Projekt abgestimmt bzw. sich negativ ausgesprochen haben. Die restlichen fünf Ortschaften (Brixlegg, Kramsach, Rattenberg, Breitenbach und die Stadt Wörgl) haben bereits zugestimmt. Zwischen Kundl und Radfeld würden im Hochwasserfall auf fünf Kilometern Länge über 5 Millionen Kubikmeter Wasser „zwischengeparkt“ werden. Im Gesamten werden im Projekt Unteres Unterinntal 8,5 Mio. Kubikmeter Wasser auf den Feldern gestaut, um damit ein Ausufern des Inns an anderen Stellen zu verhindern. Beansprucht wird dabei landwirtschaftliche Fläche, deren Besitzer wenig erfreut sind.

Kommende Woche wird sich der Radfelder Gemeinderat mit dem überarbeiteten Projekt beschäftigen. Dabei wird es um den Umstand gehen, dass einige per Beschluss manifestierte Wünsche der Gemeinde vom Land nicht berücksichtigt wurden. Aber in erster Linie dürfte die scheinbar negative Haltung der Grundbesitzer im Mittelpunkt stehen. Entsprechend in der Zwickmühle sitzt der Radfelder Bürgermeister Josef Auer. Er könne derzeit auch nicht sagen, wie der Gemeinderat entscheiden wird, erklärt er auf TT-Anfrage. Auch nicht über den Beitritt zum Wasserverband, der zur Abwicklung des Baus und des Betriebs notwendig ist. „Die Frage ist, was macht das Land, wenn wir Nein sagen?“, merkt Auer an. LH Günther Platter hatte bereits angedeutet, dass „er nicht mehr länger zuschauen“ werde. Damit steht auch eine Zwangsmitgliedschaft im Verband im Raum.

Eine ganz klare Haltung nimmt hingegen der Radfelder Ortsbauernobmann Anton Wiener ein. „Ich habe noch keinen Landwirt getroffen bzw. mit keinem gesprochen, der dem Projekt zustimmen konnte“, sagt der streitbare Bauer und Gemeinderat. Er geht davon aus, dass bei der Gemeinderatssitzung „überhaupt nichts beschlossen wird und damit der alte Gemeideratsbeschluss weiter aufrecht bleibt“. Der hat es in sich: Radfeld fordert, dass die Retentionsfläche weiter ostwärts (in Richtung Kundl) verschoben wird. Die rote Linie ist der Maukenbach. Damit wäre es aber nicht mehr möglich, 5 Mio. Kubikmeter zu stauen, „dann muss sich das Land eben noch um Flächen in anderen Orten umsehen“, sagt Wiener. Durch die Verlegung gebe es noch Flächen für Aussiedlerhöfe aus Radfeld, „außerdem müssten die Dämme in Kundl nicht so hoch werden und der Grundverbrauch dafür wäre niedriger“. „Es geht in dieser Frage auch nicht um allfällige Entschädigungen an die Grundbesitzer“, sagt Wiener, es ginge um die Entwicklungsmöglichkeit von Radfeld, die stark eingeschränkt werde.

Auch in Kundl hält sich die Begeisterung der Grundbesitzer laut Ortsbauernobmann Markus Unterrainer in Grenzen. Laut dem Kundler Bürgermeister Anton Hoflacher solle allerdings jener Grundbesitzer, der mit dem Hof absiedeln müsste, mittlerweile zugestimmt haben.

Die Gemeinderäte in Kundl und Angath werden sich erst in den kommenden Wochen mit den geänderten Plänen beschäftigen. Anton Hoflacher und sein Angather Amtskollege Josef Haaser halten sich mit ihren Prognosen über Zustimmung oder Ablehnung derzeit lieber zurück. Es bleibt also spannend.