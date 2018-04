Von Thomas Ploder

Wildermieming – Nachdem bereits am 28. März GR Rainer Krißmer sein Mandat im Wildermieminger Gemeinderat zurückgelegt hatte, verzichteten in der Sitzung am Donnerstag auch GV Andreas Stoll und seine drei Kollegen der Liste „Gemeinsam aktiv für Wildermieming“ auf ihre Sitze. Wie der Listenführer im Gemeinderat und vor zahlreichen Zuschauern ausführte, habe zu Wochenbeginn eine interne Fraktionssitzung stattgefunden, in der auch die 14 Ersatzmitglieder auf ein Nachrücken verzichteten.

Andreas Stoll, Christoph Profanter und Arthur Wander versuchten deutlich emotional und durchaus respektvoll, die Hintergründe ihrer Entscheidung zu verdeutlichen. Die Basis einer Zusammenarbeit sei vom Bürgermeister und seiner Mehrheit unrettbar zerstört worden, lautete der Tenor – was BM Klaus Stocker entschieden zurückwies. „Wir lassen es nicht, weil wir amtsmüde sind, sondern weil eine Zusammenarbeit nicht mehr möglich ist“, ergänzte Christoph Profanter. Man sei „belogen und bewusst falsch informiert“, von Entscheidungsprozessen und konstruktiver Zusammenarbeit ausgeschlossen worden. Zuletzt spießte es sich bei der Frage des Kindergartenneubaus und der Volksschul­sanierung. „Keiner von uns hat es notwendig, sich zum Depp machen zu lassen“, fasste GV Andreas Stoll seine Sicht der Lage zusammen.

Die Liste von GR Matthias Fink erreichte bei den letzten Wahlen ein Mandat und wird nach dem derzeitigen Stand der Dinge künftig alleine die Oppositionsrolle bekleiden. „Eure Ausführungen sind rhetorisch ein Wahnsinn“, kommentierte Fink die Rücktritte, „inhaltlich ist allerdings nicht alles korrekt.“ Weiters betonte Fink auch seine Ansicht, die Verantwortung den Wählern gegenüber wahrnehmen zu müssen. Der verbliebene Oppositionelle erinnerte auch an die Vergangenheit. „Vor 100 Jahren wurde geschossen, um wählen zu dürfen“, so Fink, „ihr habt 209 oder 33 % der Wählerstimmen erhalten, die schmeißt ihr weg – und das ist demokratiepolitisch ein Wahnsinn.“

„Es tut mir sehr leid, ich werde aber niemanden zensurieren oder manipulieren und auch kein Öl ins Feuer gießen“, betonte BM Klaus Stocker in einer knappen Reaktion auf die Rücktritte. Der Bürgermeister appellierte jedoch an die Repräsentanten der Liste „Gemeinsam aktiv für Wildermieming“, die bis zum kommenden Freitag laufende Frist zu nützen, um die Mandate weiter auszuüben oder mit Ersatzgemeinderäten neu zu besetzen.