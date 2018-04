Innsbruck – Nachdem ÖVP-Chef Franz Gruber am späten Mittag seine Stimme im Botanischen Institut abgegeben hat, steht ein kurzer Spaziergang im Botanischen Garten auf dem Programm. Ein bis dahin entspannter Wahltag findet dort seine Fortsetzung. „Ich habe bis jetzt den ruhigsten Tag seit Monaten verbracht“, erklärt er am Ende eines langen und aufreibenden Wahlkampfes. Und was sagt das Gefühl? „Ich kann es ganz schwer einschätzen, wie es für uns laufen wird“, meint Gruber. Noch nicht wissend, dass es sowohl im Rennen um das Bürgermeisteramt als auch für seine Partei eine schwere Niederlage setzen wird.

Wenige Stunden später leuchtet im Plenarsaal im Rathaus das Wahlergebnis von der großen Leinwand: 12,2 Prozent für die ÖVP – ein Minus von 9,7 Prozentpunkten. Die fünf Mandate bedeuten den Verlust von vier Gemeinderatssitzen im Vergleich zu 2012. Und mit 9,1 Prozent erreicht Gruber im Kampf um den Bürgermeistersessel nur den vierten Platz. „Keine Frage, das ist ein bitteres Ergebnis und ein sehr unerfreulicher Tag“, macht er aus seiner Enttäuschung keinen Hehl. „Ich denke, dass wir schon auf die richtigen Themen gesetzt haben, aber zwischen dem Bürgermeister-Dreikampf (Oppitz, Willi, Federspiel, Anm.) aufgerieben wurden.“

Eine genaue Analyse werde man aber in den Gremien vornehmen, am Montag findet dazu eine erste Sitzung statt. „Vielleicht wäre es anders gelaufen, wenn wir nicht in die Regierung eingetreten wären“, überlegt er. Man habe sich 2015 aber eben klar dafür entschieden, sachpolitisch mitarbeiten zu wollen. Was künftige Koalitionen angeht, legt sich Gruber fest: „Wir sind in alle Richtungen für Gespräche offen.“

Heisz: Haben uns nichts vorzuwerfen

Für SPÖ-Spitzenkandidatin Irene Heisz ist es der erste Wahlabend, den sie nicht als Journalistin oder interessierte Bürgerin miterlebt, sondern als Politikerin. Und es ist ein Abend, der mit einem Minus von zwei Mandaten (vier statt sechs) letztlich eine „große Enttäuschung“ bringt, wie Heisz unverblümt zugibt: „Offenbar ist es uns nicht gelungen, in diesem Gigantenmatch mit unseren Vorstellungen und Plänen durchzudringen.“ Die SPÖ hatte als klares Ziel ausgegeben, „stärker zu werden“. Als Quereinsteigerin habe sie es wohl einfach nicht geschafft, sich „so stark in den Köpfen der Menschen zu verankern wie jene, die seit 20 oder 30 Jahren politisch tätig sind“, meint Heisz, auch im Hinblick auf ihr bescheidenes Ergebnis bei der Bürgermeisterwahl (6,98 %). Sie ist aber überzeugt: „Ich habe mir und dem Team nichts vorzuwerfen.“

Das sieht auch der Stadtparteichef und Listenzweite Helmut Buchacher so: „Wir haben bis zum Schluss wirklich alles gegeben. Insgesamt 20.000 Wählerkontakte – mehr geht nicht.“ Auch am Wahlsonntag habe man noch in aller Früh gerackert und 3000 Frühstückssackerln für die Bevölkerung vorbereitet. Aber: „Insgesamt zwölf Listen, vier neue, die den Einzug geschafft haben, das ist offenbar auch auf unsere Kosten gegangen.“ Die – parteiintern umstrittene – Entscheidung, eine Quereinsteigerin an die Spitze zu holen, verteidigt Buchacher: „Ich wollte eine breite Bewegung für die SPÖ, das Klientel, das ich erreichen kann, ist zu wenig. Irene sollte auch Bürgerliche, Intellektuelle, Künstler ansprechen.“ Ob diese Strategie eine „Fehleinschätzung“ war, könne er nicht sagen.

(Noch) keine Empfehlung für Stichwahl

Wie bisher stellt die SPÖ einen Stadtsenatssitz. „Ich gehe davon aus, dass ich den Sitz annehmen werde“, sagt Heisz. Und sie sei grundsätzlich der Meinung: „Wer Stadtsenatsstärke erreicht, soll auch eine Amtsführung haben.“ Es sei sein Wunsch, dass Heisz in den Senat einzieht, so Buchacher. „Aber wir entscheiden das demokratisch in den Gremien.“

Wahlempfehlungen für die Stichwahl oder Koalitionspräferenzen wollen Heisz und Buchacher noch keine nennen, für „Schnellschüsse“ sei es zu früh. Gespräche könne man mit allen führen, „es liegt nun aber an den Anderen, an uns heranzutreten“. (md, np, TT.com)