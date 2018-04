Von Manfred Mitterwachauer

Innsbruck – Wie Grünen-Kandidat Georg Willi hättte auch die noch amtierende Bürgermeisterin und Für-Innsbruck-Listenchefin Christine Oppitz-Plörer an dieser Stelle die Möglichkeit für ein Frage-Antwort-Interview bekommen. Doch das diesbezügliche Angebot der TT ließ sie nach einer Bedenkzeit durch ihren bisherigen FI-Klubobmann im Gemeinderat, Lucas Krackl, via SMS ablehnen. Dankend, aber bestimmt. „Wir wollen vorerst intern besprechen und analysieren. Heute daher noch kein Interview möglich“, schrieb Krackl. Das ist Oppitz-Plörers gutes Recht.

Neuer Negativrekord für FI

Dass die Liste Für Innsbruck nach dem desaströsen Wahlergebnis vom Sonntag internen Aufarbeitungsbedarf hat, ist offenkundig. Rückblick: Noch im Jahre 2000 glänzte die gelbe Truppe mit satten 36,3 Prozent unumstritten an der Spitze der städtischen Parteienlandschaft. Der Abstand zu Platz zwei, den damals die Grünen mit 12,6 Prozent einnahmen, war enorm. Von diesen lichten Höhen kann FI seit damals nur noch träumen. 2006 rasselte man gar um knapp zehn Prozent auf 26,8 Prozent herunter, es folgten weitere schmerzhafte Verluste bei der Gemeinderatswahl im Jahre 2012 – damals erstmals mit Oppitz-Plörer als Bürgermeisterdirektkandidatin. Mit den dort erzielten 21 Prozent ging FI auch erstmals wieder der Platz eins verlustig. Mit Sonntag stellte FI einen neuen Negativrekord in der noch jungen Parteihistorie auf: 16,15 Prozent reichen nun nur noch für Platz drei im Parteienranking. Der Abstand zur neuen Spitze, den Grünen, beträgt knapp über acht Prozent. Zudem ging einer von zwei Senatssitzen verloren. Ein Niedergang, der mit Fug und Recht analysiert werden muss.

Zukunft von Kaufmann weitgehend offen

Offenbar ist der Vorwurf des „Drüberfahrens“, der sich in den vergangenen Jahren insbesondere an den Großprojekten gegenüber der Stadtregierung entzündete, am meisten an FI, ÖVP und SPÖ haften geblieben. Die Grünen, obwohl mit Stadtplanung und Verkehr für die beiden größten „Aufreger“-Ressorts zuständig, blieben davon unbeschädigt. Auch so lässt sich das Wahlergebnis interpretieren.

Personell dürfte es ebenfalls Diskussionsbedarf geben. Unter den zehn Listenersten stellte FI für diese Wahl nur zwei Neulinge auf. Der Rest sind altgediente Mandatare. Eine Verjüngung sieht anders aus.

Wie es jetzt beispielsweise mit Vizebürgermeister Christoph Kaufmann weitergehen soll, ist gänzlich unklar. Fix ist, dass er seinen Vizebürgermeistersessel los ist. Zumindest dann, wenn Oppitz-Plörer die Bürgermeisterstichwahl am 6. Mai gewinnt und der Stadtsenat bei sieben Sitzen verbleibt. Weil dann Oppitz-Plörer als Bürgermeisterin auf dem einzigen FI-Sitz Platz nehmen wird. Wird hingegen auf neun Sitze aufgestockt – eine neue Koalition kann das mit einfacher Stimmenmehrheit im Gemeinderat ändern – hätte Kaufmann doch wieder ein Leiberl für den Senat. Kaufmann selbst wollte gestern auch nicht öffentlich reden. Auch das ist sein gutes Recht.

Erstes Gespräch mit Federspiel?

Oppitz-Plörers Liste ist die eine Sache. Eine andere, wie sie gegen Willi am 6. Mai reüssieren kann. Hierfür braucht Oppitz-Plörer neue Bündnisse. Und da dürfte aller Voraussicht nach kein Weg an den Freiheitlichen und Rudi Federspiel vorbeiführen. Die FI-Chefin weiß das nur zu gut. Insider bestätigen, dass die Gelben bereits mit den Blauen Kontakt aufgenommen haben sollen. Noch gestern Abend soll es zu einem ersten Gespräch zwischen Oppitz-Plörer und Federspiel gekommen sein, heißt es. Der Inhalt dürfte unschwer zu erraten sein. Um Willi, der am Sonntag mit 30,88 Prozent in der Direktwahl klar vor Oppitz-Plörer mit 24,28 Prozent zu liegen kam, zu schlagen, wird die amtierende Bürgermeisterin auch im blauen Stimmenteich fischen müssen. Ob aktiv oder passiv – das ist die große Frage. Federspiels Unterstützung – in welcher Form auch immer – dürfte die FI-Liste aber teuer kommen. Mit zwei Senatssitzen dürstet es die FPÖ nach Ressortverantwortung und Federspiel selbst nach dem Titel „Vizebürgermeister“. So nahe war der blaue Haudegen diesem Ziel noch nie. Beides würde aber eine Regierungsbeteiligung der Blauen in einer Koalition mit der FI-Liste voraussetzen.

Es stimmt – FI und Oppitz-Plörer haben viel internen Diskussionsbedarf. Aber der sei ihnen natürlich zugestanden.