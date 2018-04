Von Agnes Dorn

Stams – Sieben Tagesordnungspunkte in zweieinhalb Stunden und kein Ende: So lautete die Zwischenbilanz einer Gemeinderatssitzung, bei der um 22 Uhr immer noch über altbekannte Unstimmigkeiten diskutiert wurde und die deshalb von BM Franz Gallop abgebrochen wurde. Konkret ging es zum wiederholten Mal um den weiteren Verlauf der Kanalarbeiten: Durch den akut gewordenen Sanierungsbedarf sollen die Erneuerungen der Wasserleitung in Schöneck sowie des Kanals zum Campingplatz vorgezogen werden.

Die Frage, ob man die Planungsarbeiten wieder an das ZT-Büro Philipp und die ausführenden Arbeiten als Anschlussauftrag zum Hauptangebot der Firma Strabag vergeben solle (wie vom Bauausschuss vorgeschlagen), führte zu Diskussionen über die bereits in vergangenen Sitzungen strittigen Themen: Sollte man die Planungsarbeiten nicht wieder neu ausschreiben? Wie viel finanzielle Mittel hätte man für die Kanalsanierung im heurigen Budget zur Verfügung? Und bliebe dann noch Geld für einen weiteren Teilabschnitt übrig, wurde da vor allem von der Opposition gefragt.

„Es dreht sich schon wieder alles nur im Kreis“, sah Vizebürgermeister Gerhard Wallner das wiederholte Aufwärmen dieser Fragen als unproduktiv an, und Bürgermeister Franz Gallop schloss nach insgesamt zweieinhalb Stunden die Sitzung. Er wies aber darauf hin, dass der Planer zunächst den Auftrag zur Weiterarbeit erhalten müsse, um konkrete Zahlen zu erhalten. Die weitere Vorgangsweise wird bei einer neu angesetzten Gemeinderatssitzung morgen behandelt.

Ebenfalls im Kreis drehten sich die Diskussionen zuvor bezüglich einer geplanten Baulandumlegung im Weiler Windfang: Die Grundbesitzer müssen einen Teil als Wegflächen an die Gemeinde abtreten, die ins öffentliche Gut übernommen werden. Einig war man sich über den Bebauungsplan und das Erschließungskonzept der voraussichtlich rund 15 Bauparzellen – obwohl sich zwei anwesende Grundeigentümer dezidiert gegen den Wegverlauf ausgesprochen hatten.

Nach längerer Diskussion über die Finanzierung des Frostkoffers wurden die beiden die Baulandumlegung betreffenden Beschlüsse dann doch einstimmig gefällt.

Oppositioneller Gegenwind fand sich auch beim Tagesordnungspunkt „Kinder-Sommerbetreuung“ wieder. Zwar war man sich auch hier unisono einig über das Angebot der Montessori-Schule, die heuer die Sommerbetreuung für alle Kinder von drei bis 14 Jahren von 7.30 bis 17 Uhr anbieten wird – doch auch hier wurde eine Diskussion entfacht, die in diesem Fall nicht allzu lange dauerte.