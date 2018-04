Eine 38-jährige politische Laufbahn ist mit 1. April zu Ende gegangen. Der Imster Sozialdemokrat Gerhard Reheis hat seit 1980 auf allen politischen Ebenen gewirkt: Von 1980 bis 1999 war er Bezirksgeschäftsführer der SPÖ Imst, von 1994 bis 2014 führte er die Geschicke der Bezirkspartei auch als Vorsitzender.

Von 1999 bis 2008 war er Abgeordneter zum Nationalrat. Ab 1992 gehörte er dem Imster Gemeinderat an, von 1998 bis 2001 als Stadtrat, bevor er 2001 zum Bürgermeister wurde. Das blieb er bis zu seinem Wechsel in die Landesregierung 2008. Im Jahr 2012 übernahm Reheis die Position des stellvertretenden Landeshauptmannes, ab 2013 war er im Landtag als Klubobmann tätig — bis er nun am 1. April seine Pension antrat.

Kürzlich wurde er von „seiner" Bezirkspartei, der er als Ehrenvorsitzender angehört, feierlich im Ruhestand willkommen geheißen. Europaparlamentarierin Karoline Graswander-Hainz resümierte das politische Schaffen von Reheis: „Eine SPÖ Imst ohne Gerhard Reheis ist heute schwer vorstellbar, doch Gerhard hat frühzeitig und umsichtig die Weichen dafür gestellt, dass in Imst weiterhin engagierte Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten in den verschiedensten Gremien für die Menschen arbeiten. Aber auch über die Bezirksgrenzen hinaus hat Gerhard die politische Landschaft in Tirol geprägt." (TT)