Von Denise Daum

Steinach a. Br. – Trotz positivem Baubescheid und Baggern in den Startlöchern steht die Baustelle für das Almdorf in Steinach bis auf Weiteres still. Beim Baugrund für die Ferienhäuser handelt es sich nämlich um ein Feuchtgebiet im Sinne des Tiroler Naturschutzgesetzes. „Das bedeutet, es braucht zwingend ein naturschutzrechtliches Verfahren, bei dem wir auch Parteistellung haben“, erklärt Landesumweltanwalt Johannes Kostenzer. Der Landesumweltanwalt räumt ein, dass dies zu einem ungünstigen Zeitpunkt bekannt geworden sei, aber man habe erst vor Kurzem entsprechende Hinweise aus der Bevölkerung bekommen.

Die Folgen für das Projekt, das im Endausbau rund 200 Betten vorsieht, kann Kostenzer noch nicht abschätzen. „Wenn es sich um ein hochwertiges Feuchtgebiet handelt, sollte dort nichts gebaut werden. Es gibt aber auch Fälle, wo bei entsprechenden Ausgleichsmaßnahmen in der Umgebung trotzdem gebaut werden kann“, erklärt der Landesumweltanwalt.

Für Johannes Arneth, Geschäftsführer der Almdorf Bauträger GmbH, die das Projekt realisiert, ist diese Entwicklung verwunderlich. „Wir verfügen über rechtskräftige Bau-, Gewerbe- und Wasserrechtsbescheide. Eine naturschutzrechtliche Bewilligung sahen weder die zuständige Behörde noch die Gemeinde Steinach oder andere Beteiligte als erforderlich an, da keine Schutzgüter und Schutzräume erkennbar sind.“ Arneth verweist zudem darauf, dass sich der Baugrund im Brückenschatten der Brennerautobahn befindet und direkt nebenan ein Jufa-Hotel realisiert werden konnte. Er geht davon aus, dass die überraschend geforderte naturschutzrechtliche Verhandlung das Projekt lediglich verzögert, jedoch nicht verhindert.

Bürgermeister Josef Hautz betont, dass die Gemeinde Steinach keine Ahnung von der Existenz eines Feuchtgebietes hatte. „Die Gemeinde hat den zwei Hektar großen Grund vor zehn Jahren gekauft, seitdem besteht auch die Widmung für einen touristischen Großbetrieb“, erklärt Hautz. Ursprünglich hätte dort nämlich ein anderes großes Hotelprojekt verwirklicht werden sollen, der Plan hat sich aber zerschlagen. Hautz betont, dass das Almdorf für die Entwicklung der Region enorm wichtig sei. „Wir brauchen neue Gästebetten.“

Im Endausbau sind 21 Ferienhäuser geplant. Die Häuser sollen von Investoren gekauft und über eine Betreiberfirma vermietet werden.