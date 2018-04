Von Catharina Oblasser

Strassen – Wenn in einer Gemeinde ein neues Haus gebaut wird, so sind Erschließungsbeiträge für Wasser- und Kanalanschluss fällig. Die Gemeindeverwaltung muss den Häuslbauern die entsprechenden Geldbeiträge vorschreiben und darauf achten, dass diese auch bezahlt werden.

In der Gemeinde Strassen wurde das in der Vergangenheit aber nicht immer gemacht. Das ergibt eine außerordentliche Revision durch die Bezirkshauptmannschaft Lienz. Am Montagabend trafen sich die zehn Strassener Gemeinderäte und Bürgermeister Franz Webhofer zu einer Sitzung im Amtshaus. Bezirkshauptfrau Olga Reisner und die zwei Finanzprüfer der BH waren ebenfalls dazugekommen.

Im Prüfbericht, den der Bürgermeister zu Sitzungsbeginn verlas, ging es zur Sache: Die Behörden hatten die Gemeinde schon vor mehreren Jahren darauf aufmerksam gemacht, dass sie die Vorschreibung von Erschließungsgebühren verabsäumt hatte. Und das, obwohl die Bauarbeiten an den jeweiligen Häusern schon im Gange waren. Als die Strassener Gemeindeverwaltung schließlich reagierte, war es in etlichen Fällen zu spät: Die Ansprüche waren verjährt, die Bauherren weigerten sich zu zahlen. „Einige Male ist es uns gelungen, wenigstens die Hälfte der vorgeschriebenen Gebühr zu bekommen. Aber nicht immer“, räumt Webhofer ein. Fazit: Durch die entgangenen Erschließungsbeiträge entsteht der Gemeinde ein Gesamtschaden von 17.443,90 Euro.

Nun hat die Gemeindeführung drei Monate Zeit, zum Prüfbericht Stellung zu nehmen, erklärt Olga Reisner. Sie erwähnt auch, dass es ein großes Entgegenkommen der Gemeinde bei der Bereitstellung von Akten und Unterlagen gegeben habe. „Der Bürgermeister war sehr bemüht.“ Franz Webhofer stellt klar: „Unser Anliegen ist es, alles transparent zu machen. So etwas wird nicht noch einmal passieren.“ Um das sicherzustellen, habe die Gemeinde ein neues Konto- und Prüfsystem eingeführt.

Die fehlenden rund 17.500 Euro sind allerdings nicht das einzige Ungemach, das die Strassener trifft. Der Staatsanwaltschaft Innsbruck liegt nämlich eine (anonyme) Anzeige vor. Darin wird dem Bürgermeister, dem Vizebürgermeister und zwei weiteren involvierten Personen Amtsmissbrauch unterstellt. Das bestätigt der Sprecher der Staatsanwaltschaft, Thomas Willam, im Gespräch mit der Tiroler Tageszeitung.

„Die Anzeige ist schon Ende Februar bei uns eingegangen“, sagt Willam. „Die Staatsanwaltschaft hat das Landeskriminalamt mit Ermittlungen beauftragt. Diese sind noch im Laufen.“

Unter „Amtsmissbrauch“ versteht man den wissentlichen Missbrauch von amtlichen Befugnissen, mit dem Ergebnis, dass andere geschädigt werden. Ob dieser Tatbestand für Strassen gilt, muss erst ermittelt werden.