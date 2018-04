Von Peter Nindler

Innsbruck – In der Debatte um die Zusammenlegung der Sozialversicherungen auf fünf Krankenkassen positioniert sich jetzt auch die Tiroler Wirtschaftskammer klar: Sie beharrt auf der Selbstverwaltung, der Budget- und Beitragshoheit. „Die Tiroler Beitragseinnahmen müssen in regionaler Selbstverwaltung durch die Sozialpartner ohne parteipolitische Besetzung verwendet werden“, heißt es in einem offenen Brief von Wirtschaftskammerpräsident Jürgen Bodenseer (VP) an seinen Parteikollegen und Landeshauptmann Günther Platter. Bodenseer steht hinter der Zusammenlegung und Verschlankung der Strukturen in der Sozialversicherung, das er als eines der großen Reformprojekte der Bundesregierung bezeichnet. Aber: „In der gesamten Reform und vor allem in der Strukturdiskussion fehlt mir als Unternehmer die Auseinandersetzung mit der für Tirol wesentlichen Frage: Was soll eine Sozialversicherungsreform für unser Land und die Bürger bringen?“

Eigentlich wäre es für Bodenseer ein Idealfall, wenn es einen Krankenversicherungsträger pro Bundesland gebe, „in dem alle Träger integriert werden“. Dies würde aus der Sicht des Wirtschaftskammerpräsidenten zur wesentlichen Verbesserung der Versorgung und auch zu mehr Leistungsgerechtigkeit führen. Weil die Pläne der Regierung jedoch andere seien, „müssen wir als Föderalisten alles dafür tun, dass bestehende gute Strukturen erhalten bleiben und die Gesundheit sowie die Versorgung der Menschen in Tirol nicht aus den Augen verloren wird“, teilt er Platter mit.

Für Bodenseer benötigt es weiters eine Autonomie bzw. umfassende Teilautonomie des regionalen Krankenversicherungsträgers und eine Stärkung der Selbstverwaltung. Außerdem müssten die in Tirol von den Unternehmen und Arbeitnehmern aufgebrachten Mittel für die Versicherung zu 100 Prozent im Land beleiben. Andererseits befürwortet der Kammerpräsident eine Leistungsharmonisierung und Aufgabenbündelung innerhalb des Sozialversicherungskonzerns wie der neuen Österreich-Kasse.