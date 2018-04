Von Manfred Mitterwachauer

Innsbruck – In der österreichischen Politlandschaft können die Gegensätze kaum größer sein als zwischen FPÖ und Grünen. Zuletzt gab es diese Duell bei der Bundespräsidentschaftswahl. Der einstige grüne Frontmann Alexander Van der Bellen gewann gegen Norbert Hofer. Letzterer ist nun für die FPÖ Verkehrsminister.

Vor der Innsbrucker Bürgermeisterstichwahl am 6. Mai werden blau-grüne Feindbilder neu befeuert. FPÖ-Stadtparteiobmann Rud­i Federspiel will einen grünen Bürgermeister um jeden Preis verhindern. Auch wenn er selbst nicht in der Stichwahl steht. Georg Willi ist am Sonntag in selbige souverän eingezogen. Und Willi will die FPÖ seinerseits nicht in einer neuen Stadtregierung sehen. Diese Gefahr gehe aber von seiner Konkurrentin, FI-Chefi­n Christine Oppitz-Plörer (Für Innsbruck), aus, will Willi erkannt haben.

Federspiel hatte Montagabend – wie exklusiv berichtet – ein erstes Treffen mit Oppitz-Plörer. Dieses sei sehr amikal gewesen, sagt Federspiel, der mit der FPÖ nun hinter den Grünen zweitstärkste Kraft im Gemeinderat ist. Das FP-Interesse an einer Regierungsbeteiligung habe man klar deponiert. Ebenso, dass die blaue Mannschaft „herzeigbar“ sei. Übersetzt heißt das: frei von Burschenschaftern. Lediglich Maximilian Kurz (Listenplatz vier) sei Mitglied der Universitätssängerschaft „Skalden“.

Federspiel will Willi nicht als Bürgermeister. Dass dieser im TT-Interview den FP-Wählern gar ein Angebot legen will, lässt Federspiel schäumen: „Hat der einen Schuss in der Batterie?“ Die FPÖ will deshalb ihre Anhänger zur Stichwahl mobilisieren. Um dann Oppitz-Plörer zu wählen. Eine direkte Wahlempfehlung wird es aber keine geben.

Willi selbst lud gestern zur Pressekonferenz auf den Innsbrucker Marktplatz. Nicht nur diesen Asphaltplatz will er grüner machen. Im Falle eines Sieges in der Stichwahl will er Oppitz-Plörer den Vizebürgermeisterposten anbieten. Für die FI-Chefin quas­i ein Affront (siehe Interview rechts). Sogar einer Aufstockung des Senats, um FI den verlorenen zweiten Senatssitz wieder zu ermöglichen, zeigt sich der Grüne aufgeschlossen. Der Regierungsstil müsse sich aber ändern, fordert Will­i. Die bisherige Viererkoalition wolle er fortsetzen – halt mit den neuen Stärkeverhältnissen. Das angebliche blaue Anbandeln von FI mit Federspiel sei für ihn nur ein Anzeichen von „Machterhalt um jeden Preis“. Vor der „FP mit schlagenden Burschenschaftern“ warnte Willi eindringlich. Angst, Bürgermeister ohne eine Mehrheit zu sein, hat er nicht: „Das wäre möglich, aber nicht sehr gescheit.“