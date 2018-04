Innsbruck – In der Innsbrucker Volkspartei und bei den Sozialdemokraten ist die Diskussion über personelle Erneuerungen voll entbrannt. Vor allem in der SPÖ werden die Rücktrittsaufforderungen an Bürgermeisterkandidatin Irene Heisz und Stadtparteiobmann Helmut Buchacher immer massiver. Nach der ehemaligen Parteivorsitzenden und Landtagsvizepräsidentin Gabi Schiessling und der Vorsitzenden der Stadtteilorganisation Wilten, Angie Eberl, legte die Parteijugend gestern nach.

Die Sozialistische Jugend und der Verband Sozialistischer StudentInnen verlangten den sofortigen Rückzug des Spitzenduos. „Da diese beiden für die gescheiterte Strategie verantwortlich waren, eine von Anfang an chancenlose Spitzenkandidatin in den Mittelpunkt der Wahlkampagne zu stellen statt des jungen, kompetenten Teams, müssen beide daraus die Konsequenzen ziehen.“ Auch für den ÖGB-Vorsitzenden LA Philip Wohlgemuth habe die Quereinsteigerin Irene Heisz nicht das gebracht, was man sich von ihr erwartet hätte. Gestern Abend tagte der Bezirksparteivorstand, Tirols SPÖ-Vorsitzende Elisabeth Blanik versuchte im Vorfeld der Sitzung, die Gemüter zu beruhigen. Heisz sieht keinen Grund für einen Rückzug, offenbar soll in den nächsten Wochen eine Lösung gefunden werden.

In der ÖVP geht man nach der Stichwahl von einem Wechsel an der Stadtparteispitze aus. Obmann Franz Gruber und Stadtrat Andreas Wanker sind schwer angeschlagen. Landesparteiobmann und Landeshauptmann Günther Platter will sich nach dem 6. Mai Gedanken über „das eine oder andere machen“. Er schließt auch Gespräche über eine Wiedervereinigung der seit 1994 getrennten Lager ÖVP und „Für Innsbruck“ nicht aus. „Denken ist immer erlaubt.“ Zuerst müsse man aber genau analysieren und dann die entsprechenden Bewertungen vornehmen, appellierte der Landeshauptmann.

Wirtschaftsbundobmann Franz Hörl hatte bereits den Rückzug von Gruber und Wanker gefordert. (pn)