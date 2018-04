Kufstein, Innsbruck – Trotz Lkw-Blockabfertigung ist es am Donnerstag immer wieder zu Staubildungen im Tiroler Inntal gekommen. „Die Dosierung hat uns am heutigen Tag vor Schlimmerem bewahrt. Hätten wir den Lkw-Zulauf nicht dosiert, wäre es heute mit Sicherheit zu einem Verkehrsstillstand im Inntalkorridor gekommen“, meinte Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP). Der Rückstau in Bayern war zwischenzeitlich 50 Kilometer lang.

Aufgrund des extrem hohen Verkehrsaufkommens im Land seien zwischenzeitlich auch nur 250 Lkw durchgelassen worden. Die Blockabfertigung war am frühen Donnerstagnachmittag noch aufrecht. „Der heutige Tag hat gezeigt, wie wichtig die Blockabfertigung für die Versorgungs- und Verkehrssicherheit an solch extrem belasteten Verkehrstagen in Tirol ist“, erklärte Platter in einer Aussendung und betonte erneut, dass Tirol trotz Widerstands aus Bayern an der Maßnahme festhalten werde.

„Unsere Aufzeichnungen zeigen, dass der Transit dieses Jahr weiter zunimmt. So gab es von Jänner bis März bereits eine 13-prozentige Steigerung des Lkw-Verkehrs“, meinte der Landeshauptmann. Mit der Blockabfertigung würde man auch europaweit auf die Problematik in Tirol aufmerksam machen. Die nächsten Termine für die Blockabfertigung sind der 30. April und der 2. Mai. (APA)