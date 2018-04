Wildermieming – Wie berichtet, ist die Fraktion „Gemeinsam aktiv für Wildermieming“ vor elf Tagen aus dem Gemeinderat ausgetreten. Am Wochenende verstrich auch die Frist zum Rücktritt vom Rücktritt. Damit gehören Listenführer Andreas Stoll, Maria Scholl, Christoph Profanter und Thomas Stoll nicht mehr dem Dorfparlament an. Begründet hatten die vier Mandatare ihren Schritt, „da die Zusammenarbeit im Gemeinderat und mit dem Bürgermeister in keiner Weise vertrauensvoll und wertschätzend ist“.

BM Klaus Stocker bedauert den Schritt, hofft aber doch noch auf eine gütliche Lösung: „Immerhin vertritt die Fraktion ein Drittel der Wildermieminger Wähler.“ Die Meinungen seien bloß beim Kindergartenneubau auseinandergegangen.

Noch im Mai wird er eine Gemeinderatssitzung einberufen – dabei gilt es die Ausschüsse nachzubesetzen. Dazu wird er die nächstgereihten Personen auf der Liste laden. Diese hätten formell nämlich nicht verzichtet. (pascal)