Von Peter Nindler

Innsbruck – Tirols Umwelt-und Verkehrsreferentin LHStv. Ingrid Felipe (Grüne) ortet massiven Handlungsbedarf in der Klimastrategie des Bundes. Und wundert sich über die heute Abend um 20 Uhr von Umweltministerin Elisabeth Köstinger (VP) äußerst kurzfristig einberufene Arbeitssitzung. „Sie soll wohl dazu dienen, die oftmals eingeforderte Abstimmung der Strategie mit den Ländern endlich anzugehen.“ Mehr als einen Einstieg zur weiteren Arbeit kann aufgrund der Kürze der „Strategie“ und des Fehlens von messbaren Zielen, Meilensteinen und konkreten Finanzierungsmodalitäten dieser Austausch nicht darstellen, glaubt Felipe.

Die Umweltreferentin vermisst vor allem klare Bekenntnisse. „Zwar wird der sanften Mobilität und der E-Mobilität ein großer Stellenwert eingeräumt. Es gibt allerdings in der aktuellen Fassung kaum nennenswerte Ansätze für die für Tirol so wichtige Ökologisierung der Güterverkehre.“ Es würden Aussagen zu Verlagerungsbemühungen der Güterverkehre von der Straße auf die Schiene, keine Bekenntnisse zu einer Lkw-Obergrenze, zur Herstellung von Kostenwahrheit auf der Straße (Internalisierung externer Kosten), zur Wegekostenrichtlinie oder Alpentransitbörse fehlen. „Es braucht einfach höhere Mauten, zum anderen ein Aus für das Dieselprivileg.“ Der günstige Diesel samt Steuervorteil von 700 Mio. Euro gegenüber Benzin ziehe nämlich in Tirol massiv den Umwegtransit an. „300.000 Lkw-Fahrten sind darauf zurückzuführen.“

Für Felipe muss die Bundesregierung zum Wohle der Gesundheit der Bevölkerung in Tirol unbedingt nacharbeiten und ergänzen. „Ohne eindeutige bundespolitische Unterstützung kommen wir im Kampf gegen den Transit nicht weiter.“ Viele offene Fragen ortet sie auch beim ambitionierten Plan für die Energiewende hin zur österreichischen Stromautonomie bis 2030. „Wie dieses Investitionsprogramm finanziert werden soll, sagt derzeit niemand.“ Das gelte außerdem für die Optimierung der Netzerfordernisse der Energiewende. „Es geht darum, wie die entstehenden Kosten sozial gerecht verteilt werden können.“

Ohne öko-soziale Steuerreform werde diese Strategie nicht wirksam und seriös umzusetzen sein, ist Felipe überzeugt. Aus ihrer Sicht müssten fossile Energieträger höher besteuert werden. Aber: „Ich habe den Eindruck, dass die schwarz-blaue Bundesregierung im Gegensatz zu anderen Themen wie Mindestsicherung oder Bildungspolitik die Unternehmen und Betriebe lediglich zum Klimaschutz streicheln möchte.“