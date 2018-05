Für die Sozialdemokratie ist der heutige Tag der Arbeit jener Tag, an dem sie ihre Forderungen an die schwarz-blaue Bundesregierung besonders unterstreichen möchte. „Wir werden die zahlreichen Angriffe der Regierung Kurz auf die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nicht zulassen", gibt Elisabeth Blanik, Vorsitzende der SPÖ Tirol, die Richtung vor: „Wir kämpfen für ein Österreich, in dem der Traum, dass es unseren Kindern einmal besser geht, wieder gelebt werden kann. Es geht nicht an, dass eine konzerngesteuerte Elite unsere Republik und all das, was sie ausmacht, all das, was nach dem Zweiten Weltkrieg mühsam erkämpft und aufgebaut wurde, zerstört."

Ins gleiche Horn stößt Tirols ÖGB-Vorsitzender Philip Wohlgemuth. Er äußert Bedenken, was eine generelle Einführung des 12-Stunden-Tages sowie einer 60-Stunden-Woche betrifft: „Wir lassen uns nicht zurück in die Vergangenheit katapultieren. Die derzeitige Regelung wurde von den Gewerkschaften hart erkämpft, jegliche Aufweichung wäre ein herber Rückschritt."

AK-Präsident Erwin Zangerl pocht in einer Aussendung ebenfalls darauf, bestehende Arbeitnehmerrechte nicht anzutasten: „Denn eines steht fest: Die Arbeitnehmer-Familien leben nicht, um zu arbeiten. Sondern sie arbeiten, um davon zu leben."

Anlässlich des Tages der Arbeit fordert die Tiroler Adler Runde — eine Vereinigung namhafter Tiroler Unternehmerpersönlichkeiten — eine „wertschätzende Zusammenarbeit für den Wirtschaftsstandort Tirol". Sie weist „die permanenten Angriffe der Tiroler Arbeiterkammer auf die Tiroler Unternehmer" zurück und fordert eine Rückkehr zu konstruktivem, lösungsorientiertem Handeln. (TT)