Von Manfred Mitterwachauer

Innsbruck – Nach der Stichwahl ist vor den koalitionären Verhandlungen. Am Sonntag wird feststehen, ob Innsbrucks Bürgermeisterin Christin­e Oppitz-Plörer (Für Innsbruck) ihren Job behalten kann oder ob die kommenden sechs Jahre mit Georg Willi ein Grüner als Stadtchef der Regierung vorstehen wird.

Viel Zeit werden weder Oppitz-Plörer noch Willi haben, um eine tragfähige Mehrheit im Senat und im Gemeinderat auf die Beine zu stellen. Der Termin für die Angelobung des neuen Gemeinderates ist mit 24. Mai bereits fixiert. Ein Termin, der auch dem Stadtrecht geschuldet ist – bis auf August und September hat jeden Monat eine Sitzung stattzufinden. In der ersten Sitzung haben die 40 Gemeinderäte auch die beiden Vizebürgermeister zu wählen. Wer das wird – auch das ist von den koalitionären Gesprächen zuvor abhängig.

Vor sechs Jahren unterschrieben FI, Grüne und SPÖ ein 40 Seiten starkes Koalitionspapier. Darin enthalten waren nicht nur Punkte wie der Verzicht auf Minderheitenvoten im Stadtsenat, die Festlegung der Senatsgröße und die jeweilige Zustimmung zu den Budgets: Auch wurde darin eine so genannte „Dissensliste“ vereinbart. Also Punkte, in denen sich die Partner auf keinen gemeinsamen Nenner einigen konnten. Darunter fielen u. a. die fahrradfreie Maria-Theresien-Straße, der Ausbau der Grassmayrkreuzung, der Zusammenschluss der Skigebiete Axamer Lizum und Schlick sowie – ab dem Regierungseintritt der ÖVP – das Parkraumbewirtschaftungskonzept.

Die FPÖ strebt aufgrund der neuen Stärke im Gemeinderat und Senat eine Regierungsbeteiligung an. Den künftigen Regierungspakt will sie aber enger zurren. Einen mit möglichst wenig parteipolitischem Spielraum. Eine Dissensliste sollte es tunlichst nicht mehr geben, heißt es aus internen Kreisen. Schließlich will die FPÖ nicht ähnlich oft im Gemeinderat von einem freien Spiel der Kräfte überrascht werden wie die Grünen. Die blaue Lieblingslösung soll ohnedies eine Art Einstimmigkeitsprinzip in der neuen Stadtkoalition sein. Laut Stadtrecht gibt es die im Senat nicht.

Grünen-Chef Willi ist auch kein Fan von einer Fortführung der Dissensliste. Das hat er so auch bereits in öffentlichen Auftritten kundgetan. Auch eine Art „Überstimmungsverbot“ könne er sich vorstellen – doch das sei Sache der zu führenden Verhandlungen.

Oppitz-Plörer hat bereits im Falle ihrer Wiederwahl angekündigt, tunlichst alle Senatsfraktionen für eine Zusammenarbeit gewinnen zu wollen. Dem würde ein enger Koalitionspakt wohl zuwiderlaufen – weil FPÖ und Grüne nicht miteinander können. Um trotzdem keinen der beiden außen vor zu lassen und den politischen Handlungsspielraum zu erhöhen, könnte daher eine alte Praxis ein Revival finden. Bereits im Jahr 2000 war die SPÖ nicht Teil der damaligen Koalition, bekam aber trotzdem eine Ressortverantwortung. Der Preis dafür: Zustimmung zum Budget. Dies ließe viele koalitionäre Varianten zu. Und auch für die gebeutelten Roten wäre das eine Möglichkeit, nicht völlig aus der Verantwortung zu fliegen, trotzdem aber die parteiinternen Oppositionsrufe zu erhören.

Von einem engen Koalitionskorsett dürfte die ÖVP nichts halten. Sie betonte gestern, mit allen Gemeinderatsfraktionen Gespräche führen zu wollen.