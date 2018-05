Innsbruck – Funktionen, Mandate, Posten: In allen Parteien sind sie heiß begehrt, in der FPÖ muss sich jetzt das Bundes- bzw. Landesparteigericht damit befassen. Die Geschichte reicht bis zum Sommer 2015 zurück, nach der Nominierung des freiheitlichen Bundesrats im März 2017 explodierte sie. Denn der ehemalige Landtagsabgeordnete Anton Frisch sah sich benachteiligt, hatte er doch im Juli 2015 nach dem Ausscheiden von Hildegard Schwaiger aus dem Landtag auf ein Nachrücken zugunsten von Landesparteiobmann Markus Abwerzger verzichtet. Er war der Schlüssel dafür, dahinter taten es ihm elf vor Abwerzger Gereihte gleich.

Schon damals wurde über Nebenabsprachen gemunkelt, diese macht Frisch jetzt mit seinem Gang zum Parteigericht und seiner Sichtweise öffentlich. Markus Abwerz­ger bestreitet diese jedoch vehement. Zwischenzeitlich gab es heftige Differenzen zwischen Frisch und der FPÖ, den Parteiausschluss hat Frisch aber erfolgreich bekämpft. „Aber er hat sich trotzdem parteischädigend verhalten“, wie Abwerz­ger anmerkt.

Warum wandte sich Frisch an die Parteigremien und Bundesparteiobmann Heinz-Christian Strache höchstpersönlich? Er habe Abwerzger 2015 zu seinem Landtagssitz verholfen, schreibt Frisch in seiner Stellungnahme. Jetzt wolle sich aber niemand an die seinerzeitige Vereinbarung halten. Sie ist laut dem Kufsteiner Bundesheerangehörigen am 25. Juni 2015 getroffen worden. Ihm sei nach der Landtagswahl 2018 u. a. ein Bundesratsmandat versprochen worden und zwischenzeitlich die Funktion des Leiters der freiheitlichen Ideenbörse, urgiert Frisch. Schließlich sei er immer wieder vertröstet worden und Abwerzger hätte sich nicht an diese Vereinbarung gehalten. Mit Verweis auf den Mandatsverzicht meint Frisch: „Ich habe das Ganze ja nicht aus Jux und Tollerei getan, sonst würde mir bei so einem Entgegenkommen ja geradezu Geisteskrankheit unterstellt werden können.“

Für Abwerzger sind die Vorhaltungen nebulos. „Es stimmt, wir wollten ihn wieder an die Partei heranführen.“ Doch dazwischen seien die Schwierigkeiten in Kufstein und die gerichtliche Verurteilung von Frisch gekommen. Abwerzger beschreibt Frisch als schwierigen Charakter, „aber ausgemacht wurde nichts“. Frisch habe auch keinen Rückhalt in der Partei, meint der FPÖ-Chef abschließend und bezeichnet die Äußerung an das Parteigericht als „etwas seltsam“. (pn)