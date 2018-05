Innsbruck – Bei der traditionellen Maifeier des ÖVP-Arbeitnehmerbundes (AAB) in Absam hagelte es heute massive Kritik an der türkis-blauen Bundesregierung. Unisono beharrten LH Günther Platter, AAB-Chefin und Landesrätin Beate Palfrader und AK-Präsident Erwin Zangerl an der Selbstverwaltung, Budget- und Vertragshoheit der Sozialversicherung.

Zangerl warf der Bundesregierung vor, sich in Richtung einer neo-liberalen Regierungsdiktatur zu bewegen. Platter verhehlte nicht seinen massiven Ärger über Sozialministerin Beate Hartinger-Klein (FPÖ). „Sie hat massive Verunsicherung im Rehabilitationszentrum Bad Häring gestiftet. So kann man nicht Politik machen.“ Platter forderte, dass jetzt alle Fakten und Daten zur Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt AUVA auf den Tisch kommen.

Palfrader sprach davon, dass die Regierung Ängste und Xenophobie (Fremdenangst) schüre und lang erkämpfte Rechte der Sozialpartner in Frage stelle. „Die Verunsicherung steigt. Und ich frage mich schon: Die christliche Soziallehre kennen viele, aber nur wenige nehmen sie als Handlungsanleitung.“ Sie sage klar Nein zur Demontage der Sozialversicherung zugunsten eines Zentralismus. (pn)