Innsbruck – Der Siegerentwurf steht fest: Das neue Sicherheitszentrum in Innsbruck wird von der Arbeitsgemeinschaft (ARGE) Geiswinkler & Geiswinkler Architekten ZT GmbH/HD Architekten Ziviltechniker GmbH geplant. Das gaben Innenminister Herbert Kickl (FPÖ), LH Günther Platter (ÖVP), Bürgermeisterin Christine Oppitz-Plörer (FI), ARE Geschäftsführer Hans-Peter Weiss und Landespolizeidirektor Helmut Tomac am Freitag bei einer gemeinsamen Pressekonferenz in Innsbruck bekannt. Die ARGE setzte sich in dem EU-weit ausgeschriebenen Verfahren gegen 27 weitere Einreichungen durch. Baubeginn ist für 2019 geplant – sofern die Detailplanungs- und Genehmigungsprozesse reibungslos laufen.

Das neue Sicherheitszentrum soll auf 22.500 Quadratmetern die über das Stadtgebiet verteilten Polizeieinheiten (Landespolizeidirektion, Stadtpolizeikommando, Landesleitzentrale, Fremdenpolizei, AGM-Gruppe, Polizeianhaltezentrum, Einsatztrainingszentrum, Landesverkehrsabteilung, Landeskriminalamt, Verfassungsschutz, Verkehrsinspektion Wilten, PI Saggen, Cobra, Technikzentrale) auf einem zentralen Standort in der Kaiserjägerstraße vereinen.

Errichtet wird der Komplex von der ARE, einer Tochterfirma der Bundesimmobiliengesellschaft (BIG). Das Innenministerium mietet sich in der Folge darin ein.

Zwei Gebäude bleiben erhalten

Das neue Sicherheitszentrum wird aus mehreren höhendifferenzierten, durchlässig angeordneten Baukörpern bestehen. Vom Bestand sollen nur das Gebäude des Stadtpolizeikommandos an der Kaiserjägerstraße 8 und das viergeschossige Cobra-Gebäude im Osten des Grundstücks erhalten bleiben. Die übrigen Bestandsgebäude werden abgerissen und durch Neubauten ersetzt. An der Kapuzinergasse soll ein neuer zentraler Eingang entstehen, von dem aus alle Funktionsbereiche zu erreichen sind.

Die Wettbewerbsjury mit Vertretern der ARGE, der Landespolizeidirektion, der Stadt Innsbruck und der Architektenkammer begründet ihre Entscheidung folgendermaßen: „Die Funktionsbeziehung unter den Organisationseinheiten wird auf möglichst kurzen Wegen ermöglicht. Besonders vorteilhaft ist die Zutritts- und Zufahrtssituation an einer Stelle ebenso wie das Entree mit dem offenen Bürgerservice. Das Spannungsfeld zwischen bürgernahen Dienstleistungszentrum und Sicherheitskonzept wurde in bemerkenswerter Weise gelöst. Ideal gelöst ist die Kanalisierung der unterschiedlichen Nutzerkategorien, insbesondere Besucher PAZ sowie die völlig abgekoppelte Zubringung von festgenommenen Personen.“

Bauarbeiten in zwei Etappen geplant

Bevor die Bauarbeiten beginnen können, erfolgen die Detailplanungen mit den Siegerarchitekten und die baubehördlichen Genehmigungsverfahren. Die Bauarbeiten sollen anschließend in zwei Etappen abgewickelt werden: Im ersten Bauabschnitt sollen die betroffenen Bestandsgebäude abgerissen werden. Danach ist die Neuerrichtung mehrerer Bürogebäude und des Polizeianhaltezentrums geplant. Im zweiten Bauabschnitt sollen dann die bestehenden Gebäude des Stadtpolizeikommandos und der Cobra umfassend saniert und erweitert werden.

Für die Dauer der Bauarbeiten übersiedeln die Verkehrsabteilung der Landespolizeidirektion und das Sondereinsatzkommando in die Frundsbergkaserne in Vomp. Das Polizeianhaltezentrum wird temporär in einem neuen Zubau der JA Innsbruck untergebracht. Alle übrigen Abteilungen verbleiben während der Bauarbeiten an ihren bisherigen Standorten in der Kaiserjägerstraße beziehungsweise am Innrain 34.

Kickl: „Enorm wichtiges Projekt“

Projekte wie dieses seien für die Sicherheit im Land und für das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung „enorm wichtig“, befand Innenminister Kickl am Freitag. Die Architektur der geplanten Gebäude unterstreiche dabei die Bürgernähe der Polizei, so der Minister.

Landeshauptmann Platter zeigte sich über den nahenden Baubeginn erfreut. „Das Projekt ist nicht nur ein Meilenstein für die Exekutive in Tirol, sondern auch ein Gebot der Stunde, um auch künftig für Herausforderungen in Sachen Sicherheit gerüstet zu sein“, so der Landeshauptmann.

Bürgermeisterin Oppitz-Plörer bezeichnete das Projekt als „Win-win-Situation für alle“. Für die Stadtentwicklung böten die nun frei werdenden Grundstücke „neue Möglichkeiten für Bildung, Universität und Wohnen“, so das Stadtoberhaupt.

Landespolizeidirektor Tomac sah in dem Projekt einen „historischen Meilenstein für die Entwicklung moderner Polizeiarbeit“.

Das Projekt Sicherheitszentrum soll 2021 abgeschlossen werden. Die kalkulierten 80 Millionen Euro „sollten ausreichen“, hieß es am Freitag, (TT.com)