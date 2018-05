Alpbach – Der frühere EU-Kommissar Franz Fischler ist am Dienstag von der Generalversammlung des Europäischen Forum Alpbachs in der Funktion des Präsidenten einstimmig wiedergewählt worden. Neben Fischler seien die vier Vizepräsidenten Caspar Einem, Sonja Puntscher Riekmann, Claus Raidl und Ursula Schmidt-Erfurth in ihrem Amt bestätigt worden, gab das Forum in einer Aussendung am Mittwoch bekannt.

„Ich freue mich sehr über die Wiederwahl und das damit verbundene Vertrauen“, sagte Fischler. In den kommenden drei Jahren wolle er mit seinem Team „nach Wegen und Ansätzen suchen, um das Bewusstsein für Europa, Demokratie und die Grundrechte weiter zu stärken“. Die Förderung von jungen Menschen werde dabei ein zentraler Teil der Arbeit sein. Darüber hinaus gelte es, die internationalen Partnerschaften des Forums weiter zu forcieren, so der frühere EU-Kommissar.

Neu in den Vorstand gewählt wurden laut Aussendung die Wissenschafterinnen Shalini Randeria, Rektorin des Institute for Human Sciences (IWM), und Michaela Fritz, Vizerektorin für Forschung und Innovation an der Medizinischen Universität Wien. Beate Meinl-Reisinger, Beatrix Karl, Sabine Schindler und Ulrike Lunacek seien neu in den Rat des Europäischen Forums gewählt worden. Das 40-köpfige Gremium begleite die Tätigkeiten des Vereins „Europäisches Forum Alpbach“ und setze sich aus Personen zusammen, die in besonderer Weise mit dem Forum verbunden sind.

Das Europäische Forum Alpbach findet von 15. bis 31. August 2018 statt. Das Thema des diesjährigen internationalen Symposiums lautet „Diversität und Resilienz“. (APA)