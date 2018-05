Innsbruck – Nicht erst seit dem umstrittenen türkischen Verfassungsreferendum im Vorjahr stehen österreichisch-türkische Doppelstaatsbürger im Visier der Behörden. Nach der Volksabstimmung im April waren bekanntlich Wählerlisten aufgetaucht, die Behörden haben sie durchforstet. In Tirol blieben rund 1800 Verdachtsfälle übrig, ein Musterverfahren wurde mit der Aberkennung der österreichischen Staatsbürgerschaft im November eingeleitet. Wenn eine zweite Staatsbürgerschaft ohne Genehmigung Österreichs angenommen wird, erlischt die rotweißrote automatisch.

Unabhängig von den türkischen Wählerlisten hat die Staatsbürgerschaftsbehörde in Tirol in den vergangenen Jahren mehr als 20 österreichisch-türkische Doppelstaatsbürgerschaften ins Visier genommen. So wurde 2016 einer in Tirol lebenden Türkin die Staatsbürgerschaft entzogen. Sie erhielt den österreichischen Pass im Jahr 2000, seit 2001 wird sie jedoch wieder im türkischen Staatsbürgerschaftsverband geführt. Bekannt wurde das, weil die Frau um die Niederlassungsbewilligung für ihren Sohn angesucht hat.

Das Land forderte einen Auszug aus dem türkischen Personenstandsregister an. Dort ist vermerkt, dass die Frau mit Beschluss des Innenministeriums wieder in die Türkei aufgenommen wurde. Gegen die Aberkennung ging die Betroffene vor, doch nach dem Landesverwaltungsgericht hat jetzt auch das Höchstgericht in Wien (Verwaltungsgerichtshof) den Verlust der österreichischen Staatsbürgerschaft bestätigt. Auch wenn das unverschuldet erfolge, schließlich hätte ein Antrag gestellt werden müssen.

Das Verfahren gibt auch Einblicke in die Vorgangsweise der türkischen Behörden: In der Stellungnahme bringt die Frau nämlich vor, die Türkei verfolge immer noch die Politik der Steigerung der Bevölkerungszahl und stelle bei der Wiedereinbürgerung über die türkischen Vertretungsbehörden den aktiv wirkenden Teil dar. Bei der Entlassung aus dem türkischen Staatsverband würden den Betroffenen durch die türkische Vertretungsbehörde mehrere vorgefertigte Formulare zum Unterzeichnen vorgelegt, ohne dass die Betroffenen darüber aufgeklärt würden. Diese Formulare würden von den Betroffenen unterzeichnet. Wenn es zu einer Wiedereinbürgerung gekommen sein sollte, so sei dies ohne Zweifel ohne ihr Zutun erfolgt. Sie, so die Betroffene, hätte nie einen Antrag bzw. eine Willenserklärung auf Wiedererlangung eines türkischen Passes abgegeben. Die Behörde wäre verpflichtet gewesen, die Entscheidung auf objektiv unzweifelhafte Beweisergebnisse zu stützen. (TT)