Alpbach – „Naturgefahrenmanagement und Biodiversität“ ist das zentrale Thema der diesjährigen Tiroltage im Rahmen des Europäischen Forums Alpbach von 17. bis 19. August. Die Eröffnung nehmen die Landeshauptleute Günther Platter (Tirol), Arno Kompatscher (Südtirol) und Ugo Rossi (Trentino) gemeinsam mit Franz Fischler, dem Präsidenten des Europäischen Forums, und dem Alp­bacher Bürgermeister Markus Bischofer vor.

Im Zuge der Tiroltage findet erstmals eine Eusalp-Tagung in Alpbach statt. Die gemeinsame Initiative der Alpenländer Deutschland, Frankreich, Italien, Österreich, Slowenien, Liechtenstein und der Schweiz vertritt die Interessen von rund 80 Millionen Menschen in 48 Regionen. Ihr Ziel ist die nachhaltige Sicherung des wirtschaftlichen und sozialen Wohlstands der Alpenregion, die Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit und die Stärkung von Kooperationen.

Im Rahmen des Europäischen Forums Alpbach werden von der Eusalp Strategien und Kooperationen im Naturgefahrenmanagement diskutiert. Es geht um Fragen wie: Ist unser Naturgefahrenmanagement für die klimatischen Herausforderungen der Zukunft gewappnet? Was können wir tun, um Klimakatastrophen zu vermeiden? Wo muss die Politik lenkend eingreifen, und was kann der/die Einzelne beitragen?

Darüber hinaus ist auch heuer wieder die Verleihung des Innovations- bzw. Jungforscher- und -innenpreises geplant. Ausgezeichnet werden Projekte mit Bezug zur Europaregion im Bereich des Naturgefahrenmanagements. Der Innovationspreis wiederum fördert insbesondere Anwendungen und technische Neuerungen.

Der erste Platz ist jeweils mit 2000 Euro dotiert, für die zweit- und drittgereihten Projekte gibt es 1000 bzw. 500 Euro. Voraussetzung ist, dass die Forscher an den Universitäten, Hochschulen und Forschungseinrichtungen in der Europaregion tätig sind oder aus der Europaregion stammend an Universitäten, Hochschulen und Forschungseinrichtungen weltweit arbeiten. Die Bewerbungsunterlagen (englische Kurzfassung des Projekts, max. eine Seite DIN-A4) sind an research@europaregion.info zu schicken. Bewerbungsschluss ist der 18. Juni 2018. (TT, mz)