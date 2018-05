Von Michael Domanig

Hall – Für die Feuerwehren im Bezirk Innsbruck-Land ist Sonntag, der 27. Mai, ein wichtiges Datum: Da geht im Kurhaus Hall der 136. Bezirks-Feuerwehrtag samt Neuwahlen über die Bühne: Bezirks-Feuerwehrkommandant Reinhard Kircher und Stellvertreter Lorenz Neuner stellen sich der Wiederwahl, ebenso Kassier und Schriftführer.

Auf Ortsebene ist die fünfjährige Funktionsperiode heuer ebenfalls zu Ende gegangen – wobei hier die Neuwahlen bereits im ersten Quartal stattfanden. Seither gibt es bei den 76 Feuerwehren im Bezirk rund ein Drittel an neu gewählten Funktionären, konkret 18 neue Kommandanten, 46 neue Kommandant-Stellvertreter, 29 neue Kassiere und 19 neue Schriftführer – laut Kircher ein „normaler Schnitt“. Der Bezirksverband unterstützt die frisch Gewählten u. a. mit Info- und Kennenlernabenden. Schließlich sei es in den letzten Jahren „natürlich schwieriger geworden“, Freiwillige für die zeitintensiven Führungsfunktionen zu gewinnen, berichtet der Bezirkskommandant. „Die drei F – Freizeit, Familie und Firma – fordern viele Funktionäre sehr.“

Hinzu komme, dass die Wehren als „Mädchen für alles“ gesehen würden: „Wenn man nicht weiterweiß, ruft man die Feuerwehr. Da sind dann oft Dinge dabei, die nicht unseren Kernaufgaben entsprechen, etwa Kammerjägerdienste und vieles mehr.“ Die Kameraden täten sich schwer damit, Nein zu sagen, „weil sie ja helfen wollen“. Dennoch ist für Kircher klar, dass sich die Feuerwehr „auf ihre ureigenen Aufgaben konzentrieren“ und den einen oder anderen Auftrag auch einmal ablehnen solle – „selbstverständlich nur in Fällen, wo es nicht um Leib und Leben geht und keine Gefahr im Verzug ist“.

Das zurückliegende Feuerwehrjahr 2017 (Details im Infokasten) lag laut Kircher „im Schnitt“: Ganz große Einsätze gab es nicht, viele Wehren hätten aber z. B. immer wieder mit Vermurungen zu tun gehabt. Und angesichts der immer heftigeren Wetterumschwünge werde die Zahl der technischen Einsätze wohl auch künftig nicht sinken.

Ziel für die nächsten fünf Jahre sei es, den Standard zu halten, die Funktionäre so gut wie möglich zu unterstützen und die Ausbildung weiter zu forcieren, so Kircher. Zudem sei man weiterhin „sehr dahinter“, Kinder schon in der Schule für die Feuerwehr zu begeistern. „Derzeit haben wir keine Nachwuchsprobleme.“

Einer der Jahreshöhepunkte 2018 steht kurz bevor: Am 8. und 9. Juni findet der Tiroler Landes-Feuerwehrleistungsbewerb in Polling statt – und damit nach neun Jahren wieder im Bezirk Innsbruck-Land. Einen weiteren Schwerpunkt setzt der Bezirks-Feuerwehrverband im Bereich Rauchmelder: „Wir wollen die Bevölkerung verstärkt dazu motivieren, diese anzuschaffen, das ist gut investiertes Geld.“ Dazu werde es auf der Homepage und auf Facebook auch eigene Videos geben.