Von Sabine Strobl

Innsbruck – Auf der einen Seite seilen sich Freiwillige in eine Schlucht ab, um den Müll der Ausflügler einzusammeln. Ein paar Kilometer entfernt wachen Argusaugen im Bauhof, dass nicht Karton versehentlich in den Papiercontainer geworfen wird. Müll lässt in Tirol die Emotionen hochgehen. Dieser Tage ärgerte sich ein Wahl-Kirchdorfer (Name der Redaktion bekannt) über Post von der Gemeinde. Der Österreicher mit Hauptwohnsitz in München und Ferienhaus in Kirchdorf erhielt eine Nachverrechnung für 2017, in der die Kosten für zu „wenig Restmüll gemessen an Kilogramm“ angeführt waren. „Ich werde bestraft, selbst wenn es nur um einen kleinen Beitrag geht, wenn ich Müll vermeide. Ich sehe natürlich ein, dass eine Jahresgrundgebühr bezahlt wird.“ Bislang, berichtet der Bürger weiter, habe er Biomüll, Rasenschnitt, Kunststoff und Papier zum Bauern und in den Wertstoffhof gebracht. Er erzeuge nicht mehr Müll. Daher empfindet er die Verordnungen der Gemeinde als „nicht logisch“. Sie rege ihn dazu an, den Biomüll künftig in den Restmüll zu werfen, damit die vorgeschriebene Mindestkilozahl an Müll erreicht werde.

Manfred Etzelstorfer, Finanzverwalter der Gemeinde Kirchdorf, kennt die Problematik. Nicht jeder verhält sich so vorbildlich wie der verärgerte Bürger. Die heutige Müllverordnung wurde einst eingeführt, weil Müllsünden überhandnahmen. Da gebe es die skurrilsten Einfälle. So wurde etwa Müll über die Innbrücke geworfen und in einem Betrieb entsorgt. In Kirchdorf wird ergänzend zur Grundgebühr eine Mindestmenge an Müll vorgeschrieben, um den Mülldienst aufrechterhalten zu können (27 Kilo pro Person und Jahr). „Habe ich 30 Kilo Restmüll, bezahle ich 30 Kilo. Gebe ich nur 10 Kilo ab, bezahle ich 27 Kilogramm“, erklärt der Gemeindereferent an einem einfachen Beispiel das System. Bei Ferienwohnungen werden die Abfallgebühren auch nach deren Größe berechnet.

Wie die Abholung abläuft? Jede Mülltonne ist per Chip zugeordnet und wird bei der Abholung gewogen. Am Ende des Jahres erfolgt die Abrechnung.

Wie bei der Abteilung Umweltschutz des Landes Tirol zu erfahren ist, fallen pro Jahr 110 Kilo Restmüll pro Person an. Die Nächtigungen im Tourismus sind mit einbezogen. Das Land gibt einen Entsorgungsrahmen vor, doch der Spielraum der Gemeinden ist groß und wird dementsprechend unterschiedlich gehandhabt. Jedenfalls legen die Gemeinden eine Mindestabgabemenge für Rest- und Biomüll fest, die für ersteren etwa zwischen 25 und 40 Kilogramm beträgt (also weniger, als tatsächlich in Tirol anfällt). Die Gemeinde hängt vor Einführung die geplante Müllabfuhr- und Gebührenverordnung aus und gibt sie zur Prüfung ans Land weiter. Mit strengen Vorgaben sollen laut Umweltamt auch Hausbrand, unerlaubte Häcksler in der Spüle und Entsorgungen in der Toilette vermieden werden.

Umgekehrt müssen Restmüllsparer auf eine Belohnung verzichten.