Von Wolfgang Otter

Kirchbichl – Es war Mitte der 1980er-Jahre und am Höhepunkt des Standortstreits um das Bezirkskrankenhaus: Kirchbichl zog damals einen Joker und bot dem Gemeindeverband ein großes Grundstück nahe der B171 an. Das Ergebnis des Tauziehens ist schon lange in Form des Bezirkskrankenhauses Kufstein-Endach in Beton gegossen, aber die Grundstücke blieben der Gemeinde. Und dort wurden im Laufe der vergangenen Jahre viele Firmen angesiedelt. Jetzt sind noch 15.000 Quadratmeter offen bzw. seit Donnerstagabend sind auch diese aus Sicht der Gemeinde fix vergeben.

Wie berichtet, will die Firma Teadit sich hier ausbreiten. Der international agierende Dichtungshersteller hat derzeit auch einen Standort in Kufstein mit 40 Mitarbeitern.

In Kirchbichl sollen es – je nach Geschäftsentwicklung – bis zu 100 Arbeitsplätze werden, wie Teadit-Geschäftsführer Jose Antunes der TT gegenüber erklärt. In einer ersten Ausbaustufe sollen 60 bis 70 Prozent des Grundes für Lager, Büros und Produktion verbaut werden.

Letztlich wird alles vom weiteren Verlauf der Gespräche abhängen. Laut Bürgermeister Herbert Rieder gebe es noch keinen Kaufvertrag, auch der Preis stünde noch nicht fest.

Für die Kirchbichler dürfte es sich auf alle Fälle lohnen, für 15.000 Quadratmeter kann man durchaus einen Preis bis zu drei Millionen Euro und darüber veranschlagen. Andererseits ist auch ein höheres Kommunalsteuer­aufkommen zu erwarten. Das Verkehrsaufkommen auf der Europastraße, über die zu und abgefahren werde, sei „verniedlichbar“, wie Rieder gegenüber der TT erklärt.