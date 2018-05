Vier Millionen Euro mehr aufgrund der Forcierungsmaßnahmen, ein rechtlicher Bauchfleck mit einem angekündigten 7-Mio.-€-Darlehen der Stadt an die Patscherkofelbahn Infrastruktur GmbH sowie massive Verteuerungen in der Umsetzung der geplanten Rodelbahn: Die am Donnerstag bekannt gewordenen neuerlichen Zusatzkosten rund um die neue Patscherkofelbahn (bisherige Gesamtkosten: 58 Mio. €) belasten die Neuauflage der Innsbrucker Viererkoalition aus Grünen, FI, ÖVP und SPÖ massiv, noch bevor sie überhaupt in Amt und Würden ist, die TT berichtete. Noch in den Verhandlungen sollen sich Grüne und ÖVP ob der neuesten Zahlen gegenüber der abgewählten BM Christine Oppitz-Plörer (FI) massiv irritiert gezeigt haben. Der designierte BM Georg Willi (Grüne) soll intern bereits ein klärendes Gespräch zwischen allen Beteiligten angekündigt haben. Ob vor oder nach der konstituierenden Gemeinderatssitzung am 24. Mai, das ist noch offen. Fakt ist: Die Grünen wollen diese Mehrkosten wohl nicht so einfach im neuen Gemeinderat durchwinken. Der Ruf nach Konsequenzen soll intern bereits hörbar sein.

Diese fordert Rudi Federspiel (FPÖ) ganz offen, und zwar in Form des „sofortigen Rücktritts von Geschäftsführer Martin Baltes und aller Projektverantwortlichen“. Und: „Das Ende der Fahnenstange ist noch nicht erreicht“, mutmaßt Federspiel. Kritik kommt auch vom Seniorenbund. Der Steuerzahler müsse jetzt den Schaden begleichen. Landesobmann Helmut Kritzinger sieht die neue Stadtregierung in der Pflicht. Geschäftsführer Martin Baltes wollte keine öffentliche Stellungnahme abgeben. Die Bahn selbst startet heute in den Sommerbetrieb. (mami, mw)