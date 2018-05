Von Peter Nindler

Innsbruck — Trotz massiver Querschüsse, gerade aus dem bäuerlichen Bereich, steht der Hochwasserschutz für das untere Unterinntal in Kramsach, Angath, Kundl und Radfeld. Das Konzept des Landes mit Dammbauten, wasserbaulichen Maßnahmen und 291 Hektar Überflutungsräumen (Retentionsflächen entlang des Inns) wurde am Donnerstag von Experten der Wildbach- und Lawinenverbauung sowie des Wasserbaus befürwortet. Bei einem Hochwasser werden die landwirtschaftlichen Flächen geflutet und rund 2200 Häuser geschützt.

Damit die Grundbesitzer ihre Felder zur Verfügung stellen, erhalten sie großzügig Entschädigungen: Rund 25,4 Millionen Euro sind dafür vorgesehen, 85 Prozent der Kosten trägt der Bund. Und werden die Grundstücke bei einem Hochwasser­ereignis beeinträchtigt, finanziert die öffentliche Hand die Wiederherstellung und trägt die gesamten Schäden. Hier möchte das Land mit dem Gemeindeverband einen Solidaritätsfonds einrichten. Vorerst könnte er mit rund zehn Mio. Euro dotiert werden. „Schließlich sollte es eine gemeinsame Verpflichtung für die betroffenen Gemeinden geben", sagt der zuständige LHStv. Josef Geisler (VP).

Seit zwei Jahren laufen Gespräche, jetzt will Geisler in die konkrete Planungsphase eintreten. „Das Vorhaben genießt schließlich breite (fachliche) Unterstützung und schafft Sicherheit. Andererseits wird die Wertminderung der Agrarflächen nach einem bereits gerichtlich akzeptierten Schlüssel abgegolten." Der nächste Schritt wäre die Gründung eines Wasserverbands.

Land entschädigt großzügig

Es sind gigantische Zahlen und umfangreiche Planungen für den Hochwasserschutz im Unterland: Um ein Schadenspotenzial von geschätzten 360 Millionen Euro zu verhindern, werden seit Jahren zwischen Angath und Brixlegg Schutzmaßnahmen ausgearbeitet. 2200 Häuser würden aus der Gefahrenzone herauskommen, die Grundbesitzer werden für die Einräumung von Dienstbarkeiten (Ausbreitungsflächen bei Überschwemmungen) und die Wertminderung ihrer Grundstücke großzügig entschädigt. Nach einem Hochwasser kommt überdies die öffentliche Hand für die Schäden auf. Und dennoch gibt es vor allem von bäuerlicher Seite Widerstände, zuletzt hat sich sogar ein Verein gegründet.

Statt des ausgedehnten Hochwasserschutzes im Unterinntal werden schon vorbeugend bei den Zubringern in den alpinen Regionen Dämme und Retentionsbecken gefordert. Aufgrund dieser neuerlichen Querschüsse — auch von einem Vertreter der Wildbach- und Lawinenverbauung in Tirol, nämlich vom mittleren Inntal — gab es am Donnerstag noch einmal eine Runde im Landhaus. Der für den Hochwasserschutz zuständige LHStv. Josef Geisler (VP) wollte endgültig Klarheit haben. Geisler ist gleichzeitig Bauernbundobmann. Fazit der Besprechung: Die Pläne des Landes werden von den Experten der Wildbach- und Lawinenverbauung sowie vom Wasserbau forciert. Auch Günter Blöschl, Leiter der Abteilung Ingenieurhydrologie an der TU Wien, weist gegenüber der TT darauf hin, dass die Auswirkungen der alpinen Rückhaltemaßnahmen auf ein Hochwasser im Unterinntal nicht groß genug wären, um die Retentionsräume dort deutlich zu verkleinern.

Für Josef Geisler geht es jetzt um die Umsetzung und die Gründung eines Wasserverbands. „Wir wollen nur so viele Felder entlang des Inns beanspruchen, wie für einen optimalen Schutz notwendig sind." Für die Gemeinden Angath, Kramsach, Radfeld und Kundl ist das Projekt fertig. Insgesamt werden 291 Hektar für Retentionsflächen benötigt, dafür erhalten die Grundbesitzer vorab eine Entschädigung von 25,4 Mio. Euro für die Minderung des Verkehrswerts. Im Durchschnitt 87.300 Euro pro Hektar.

Davon zahlt der Bund 18 Mio. Euro, das Land 1,6 Mio. Euro und der zu gründende Wasserverband 5,8 Mio. Euro. Bewirtschaftet können die Flächen wie bisher werden. Für Schutzbauten wie Dämme hat das Land ohnehin 40 Hektar Tauschgründe angekauft. Überlegt wird auch ein landesweiter Solidaritätsfonds, um Gemeinden und Verband zu entlasten. „Hier werden wir Gespräche mit dem Gemeindeverband führen, wie und von wem der Topf gespeist wird", so Geisler. Eine Dotation von vorerst zehn Mio. Euro ist angedacht. Geisler glaubt, dass ein für alle Seiten gutes Projekt und faires Entschädigungsmodell vorliegt. „Vor allem für die betroffenen Bauern." Außerdem würden die Gemeinden massiv vom Hochwasserschutz profitieren.