Innsbruck – Die Innsbrucker Koalition steht. Wie die Grünen in einer Aussendung am Freitagabend mitteilten, hat sich die Partei mit Für Innsbruck, ÖVP mit Seniorenbund und SPÖ auf ein Arbeitsprogramm und eine Ressortverteilung geeinigt. „Wir haben uns auf ein ambitioniertes inhaltliches Programm einigen können, das bis Dienstagabend von allen Parteigremien beraten und bestätigt werden soll“, so der gewählte Bürgermeister Georg Willi. In den rund 60 Stunden langen inhaltlichen Verhandlungen seien die wesentlichen Zukunftsthemen für die Stadt Innsbruck diskutiert worden. „Ich bedanke mich bei allen Teilnehmenden für ihre Ausdauer, ihre Konstruktivität und auch für ihre fachliche Kompetenz“, so Willi.

Die Verhandler haben sich auf ein umfassendes Arbeitsprogramm bis 2024 verständigt. Die Schwerpunkte sind unter anderem Wohnen, Mobilität, Bildung, Energie und Wirtschaft, um eine sozial gerechte und zukunftsorientierte Weiterentwicklung der Stadt Innsbruck sicherzustellen. Die Stadt Innsbruck hat in der letzten Gemeinderatsperiode von 2012 bis 2018 beträchtliche Investitionen in große Infrastrukturprojekte getätigt. Diese Investitionen haben attraktive Angebote und Vermögen für mehrere Generationen von Innsbrucker*Innen geschaffen. Die aufgenommenen Verbindlichkeiten müssen in den nächsten Regierungsperioden abgebaut werden. Auch wenn die Stadt Innsbruck im österreichweiten Vergleich sehr gut aufgestellt ist, sind die finanziellen Spielräume dennoch künftig beschränkt. Das Koalitionsabkommen soll am kommenden Mittwoch, dem 23. Mai, in einer gemeinsamen Pressekonferenz vorgestellt werden. Die Verhandelnden haben sich – vorbehaltlich der Zustimmung der zuständigen Parteigremien – auf folgende Aufgabenverteilung geeinigt:

Bürgermeister Georg Willi: Personal, Finanzen und Beteiligungen, Medien, Kommunikation und Bürgerservice, Bürgerbeteiligung, Stadtentwicklung, Stadtplanung, Bau-, Wasser-, Anlagen-Gewerberecht, Bau- und Feuerpolizei, Wohnungsservice, Allgemeine Bezirks- und Gemeindeverwaltung, Standesamt und Personenstandsangelegenheiten, Präsidialangelegenheiten, Allgemeine Servicedienste, Informationstechnologie und Kommunikationstechnik, Alle weiter Aufgaben, die nicht gem. §§ 35 a und 35 b anderen Mitglieder der Stadtregierung übertragen sind

Erste Vizebürgermeisterin Christine Oppitz-Plörer: Wirtschaft, Kinder- und Jugendförderung, Familien und Senioren, Universitäts- und (Fach-)Hochschulangelegenheiten, Städtepartnerschaften, Angelegenheiten des Europarates und Europäischer Gremien

Zweiter Vizebürgermeister Franz Xaver Gruber: Tourismus, Soziales, Kinder- und Jugendhilfe, Gesundheit, Markt- und Veterinärwesen, Land- und Forstwirtschaft, Allgemeine Sicherheit und Veranstaltungen, Berufsfeuerwehr

Stadträtin Uschi Schwarzl: Umwelt, Energie und Mobilität (Straßen- und Verkehrsrecht, Verkehrsplanung und Umwelt), Tiefbau, Grünanlagen, Straßenbetrieb, Kultur

Stadträtin Elisabeth Mayr: Bildung, Kinderbildungs- und betreuungseinrichtungen, Schulen, Integration, Frauenförderung, Sport, Agenden des Behindertenbeirates (TT.com)