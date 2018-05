Innsbruck – Grund und Boden sind angesichts eines Dauersiedlungsraumes von nur 12,44 Prozent ein knappes Gut in Tirol. Und seit wenigen Tagen liegt ein alarmierender Bericht zur „Lage des Tiroler Grundverkehrs“ für 2017 vor. Denn der Druck auf Bauland steigt, vor allem von kapitalkräftigen Investoren aus anderen EU-Staaten. Daneben gibt es ohnehin bereits 16.200 genehmigte Freizeitwohnsitze, weitere 10.000 dürften illegal genutzt werden. Sie treiben gleichermaßen die Grundstückspreise in den Gunstlagen in die Höhe. Zudem geraten immer öfter Landwirtschaften ins Visier von zahlungskräftigen Kapitalgesellschaften.

Rund 1500 Immobiliengeschäfte mit Grundstücken wurden im Vorjahr in Tirol getätigt, ein Viertel der Käufer stammt bereits aus anderen EU-Staaten. „Somit ist die Nachfrage von hier nicht ansässigen Investoren aus dem EU/EWR-Raum auch im Sektor der unbebauten Baugrundstücke nicht unbeträchtlich“, heißt es im Bericht. Und: Häufig würden sich diese Investitionen in Baulandimmobilien als Kapitalanlagen verstehen.

Das birgt Zündstoff in der aktuellen politischen Debatte über leistbares Wohnen und explodierende Grundstückskosten. Die bittere Analyse der Grundverkehrsexperten des Landes: „Für die ansässige Bevölkerung ist der rein anlagenbezogene Nachfragemechanismus am ohnedies beengten Bodenmarkt sozial unverträglich und in den Auswirkungen nachteilig.“ Was tun? Im Grundverkehrsbericht wird empfohlen, die mit der Kapitalverkehrsfreiheit geschützte „Ermöglichung von Rechtserwerben allein zu Investitions- und Anlagezwecken“ einer kritischen Betrachtung zu unterziehen. Eine Plattform mit Salzburg und Vorarlberg sollte deshalb installiert werden.

Investiert wird aber auch in Landwirtschaften: U. a. würden Tendenzen zur Schaffung von Großgrundbesitz, der vermehrte Erwerb von land- und forstwirtschaftlichen Grundstücken insbesondere Kapitalgesellschaften, von einem zunehmenden Druck auf den landwirtschaftlichen Grundverkehr zeugen. Das laufe der Erhaltung und Stärkung eines lebensfähigen Bauernstandes deutlich zuwider, lautet die massive Expertenkritik. (pn)