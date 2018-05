Die „25 Millionen Euro Vorab-Entschädigung“ für Überflutungsflächen und eine komplette Schadenersatzleistung, sollte das Jahrhunderthochwasser tatsächlich kommen, empfindet SPÖ-Vize und LA Georg Dornauer als Affront gegenüber jedem Steuerzahler. „Ob das Steuergeld vom Bund oder Land kommt, spielt dabei keine Rolle“, richtet Dornauer, der auch Agrarsprecher seiner Partei ist, den Funktionären des Bauernstandes aus. Auf der einen Seite zu jammern, dass die Agrarflächen im Unterinntal verschwinden und zeitgleich auf Umwidmungen zu spekulieren, lasse daran zweifeln, wie ernst es unseren Bauern im Unterland tatsächlich mit der Landwirtschaft sei. „Die Verhandlungen ziehen sich bereits über mehrere Jahre. Somit wurde der Preis nach oben getrieben“, vermutet Dornauer. Er brachte deshalb im Mai-Landtag auch eine schriftliche Anfrage an den zuständigen Landeshauptmannstellvertreter Josef Geisler (VP) zu der Sinnhaftigkeit der geplanten baulichen Maßnahmen und dem Ausmaß der Retentionsflächen ein.

Die Vorstandssitzung der Europaregion Tirol am Mittwoch auf Schloss Prösels in Südtirol steht ganz im Zeichen der Verkehrspolitik. LH Arno Kompatscher (Südtirol), LH Günther Platter (Tirol) und LH Ugo Rossi (Trentino) wollen den Verkehrsgipfel am 12. Juni in Bozen vorbereiten. Vor allem Gastgeber Arno Kompatscher ist gefordert, geht es doch um die von ihm angekündigte Erhöhung der Lkw-Maut auf dem Südtiroler und Trentiner Abschnitt der Brennerautobahn. Außer Absichtserklärungen liegt bisher aber noch kein konkreter Vorschlag vor. (pn)