Kufstein, Innsbruck – Der Wochenbeginn nach den Pfingstfeiertagen ist gleichzeitig der Startschuss für mehrere so genannte Lkw-Blockabfertigungen bei Kufstein. „Im Zuge der Analysen unserer Experten hat sich gezeigt, dass zwei extrem starke Verkehrswochen auf Tirol zukommen“, erklärt Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP). „Wir sind aber vorbereitet, damit die Verkehrs- und Versorgungssicherheit dieses Jahr gewährleistet ist: An den besonders risikoreichen Tagen wird die Block­abfertigung bei Kufstein Nord aktiviert“, verweist Platter auf die insgesamt sieben Tage, an denen in den kommenden zwei Wochen der Lkw-Verkehr dosiert wird. Konkret handelt es sich um die Tage vom 22. bis zum 24. Mai, jene vom 28. bis zum 30. Mai und dem 1. Juni, an welchen pro Stunde maximal 300 Lkw den Checkpoint bei Kufstein passieren dürfen.

„Nach den nicht mehr tragbaren Zuständen auf den Tiroler Autobahnen rund um das Pfingstwochenende im vergangenen Jahr entschieden wir uns heuer, den Verkehr mit Hilfe dieser gezielten Verkehrsdosierung in Kufstein zu regulieren. Die Maßnahmen werden nach diesem jährlichen Verkehrshöhepunkt evaluiert und bei Bedarf wieder eingesetzt“, ergänzt LHStv. Ingrid Felipe (Grüne).

Mit der Maßnahme will die Tiroler Landesregierung die Verkehrs- und Versorgungssicherheit entlang der Inntalautobahn und in weiterer Folge am gesamten Brennerkorridor aufrechterhalten: „Die von uns definierten Dosiertage wurden vom Expertenteam als sehr kritisch eingestuft. Durch ihre zeitliche Anein­anderreihung wollen wir die Lage entschärfen“, erklären Platter und Felipe. Das zu erwartende hohe Lkw-Verkehrsaufkommen mache die Blockabfertigung nach Pfingsten für die Sicherheit in Tirol unverzichtbar.

In den ersten vier Monaten dieses Jahres ist der Lkw-Verkehr im Vergleich zum Rekordjahr 2017 mit über 2,255 Millionen Lkw, die den Brenner passierten, um weitere knapp 14 Prozent gestiegen. „Dieser untragbaren Entwicklung müssen wir einen Riegel vorschieben. Die Blockabfertigung ist eine wichtige und richtige Maßnahme, um die Bevölkerung entlang des extrem belasteten Brennerkorridors zu schützen“, so LH Platter. (TT)