Wattens – „Die Marktgemeinde Wattens will in den Ortskern investieren und ihn für Einheimische und Gäste attraktiv machen“: So bringt BM Thomas Oberbeirsteiner (Für Wattens – VP) das übergeordnete Ziel für die Weiterentwicklung des Dorfzentrums auf den Punkt. Jetzt steht der erste große Schritt in diese Richtung an: Der zentral gelegene Kirchplatz soll – im Zuge der Fertigstellung des neuen Museums Wattens – wieder zu einem „richtigen Platz“ werden. „Wie in früheren Zeiten“, meint Oberbeirsteiner. Der Gemeinderat fasste dazu nun den einstimmigen Grundsatzbeschluss, den Kirchplatz als Begegnungszone auszubilden. Diese sieht Tempo 20 und die Gleichberechtigung aller Verkehrsteilnehmer vor.

Der Platz soll mit vier Bäumen bestückt, die Fläche dazwischen mit Bänken und einem Brunnen versehen werden. Ein offenes Treppenbauwerk mit Sitzgelegenheiten soll an die Stelle jener Mauer treten, die derzeit die Laurentiuskirche einschließt. Der „Kirchplatz neu“ könnte künftig auch für Veranstaltungen oder Kunst im öffentlichen Raum genützt werden, erklärt Oberbeirsteiner.

Das „Besondere und Herausfordernde“ sei dabei, dass die direkt angrenzenden Abschnitte der Bundesstraße in die Begegnungszone einbezogen werden sollen – wobei hier Tempo 30 angedacht ist. Die Integration der Bundesstraße sei den Planern besonders wichtig gewesen, sagt Oberbeirsteiner, „damit sie sich nicht als Blechlawine mit 60 km/h direkt an der Begegnungszone vorbeiwälzt“.

Diskussionen hatte es im Vorfeld über die Frage der Verkehrsregelung gegeben: Derzeit besteht im Süden des Kirchplatzes wegen der Museumsbaustelle eine Einbahnregelung. „Wir hätten grundsätzlich angedacht, dass die Einbahn bleibt“, so Oberbeirsteiner. Dies habe man jedoch mit der Bevölkerung und der Wattener Kaufmannschaft diskutiert – und aufgrund dieser Gespräche entschieden, dass die Straße in beide Fahrtrichtungen offen bleibt. Dafür war auch die FPÖ eingetreten.

Zwar wird das Linksabbiegen von der Innsbrucker Straße auf den Kirchplatz künftig nicht mehr möglich sein, sehr wohl aber das Einfahren von der Salzburger Straße aus bzw. von Wattenberg kommend. Ziel sei es, die Begegnungszone bis Oktober umzusetzen, sagt Oberbeirsteiner. Die exakten Kosten seien noch nicht zu nennen, da nun die Detailplanung erst beginne, es sei aber von einer Größenordnung von ca. 1 Mio. Euro auszugehen.

Die Begegnungszone ist ein Produkt aus der „Vision Wattens“, dem Masterplan zur Weiterentwicklung der Gemeinde. Mit der Aufwertung des Ortskerns wolle man u. a. auch Besucher der Kristallwelten ansprechen, ergänzt Oberbeirsteiner. Durch die Kooperation mit dem neuen Museum Wattens (geplante Eröffnung im Oktober) hofft man nämlich, künftig einen Teil der zahlreichen Gäste ins Ortszentrum zu bringen. (md)