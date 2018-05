Innsbruck – Die Politik in Tirol gibt sich noch zurückhaltend, schließlich will man noch die heutige Regierungsvorlage zur Reform der Krankenkassen abwarten. Doch gegenüber der TT machte LH Günther Platter (VP) schon gestern klar, dass die regionale Selbstbestimmung nicht angetatstet werden dürfe. „Dazu zählt natürlich die gesetzliche Budgetverantwortung. Die Beiträge, die die Tiroler einzahlen, müssen im Land bleiben.“ Dazu hat es gestern auch ein Gespräch zwischen Platter und Bundeskanzler Sebastian Kurz (VP) gegeben.

In Alarmstimmung befinden sich hingegen die Arbeitnehmervertreter. Tirols Arbeiterkammerpräsident Erwin Zangerl (VP) kündigte bereits am Sonntag Proteste an, sollte die Selbstverwaltung in den Kassen ausgehebelt und das Gesundheitssystem verstaatlicht werden. Die Zusammenlegung der Sozialversicherungen und die Harmonisierung der Leistungen begrüßt Zangerl. Gestern Abend wurde vom AK-Vorstand die weitere Vorgangsweise beraten.

Der Gewerkschaftsbund hat heute in Wien alle Bundesvorstände der einzelnen Fachgewerkschaften zu einer Krisensitzung einberufen. „Die angebliche Verschlankung des Systems und die angekündigte Leistungsharmonisierung sind nichts anderes als billige Ablenkungsmanöver. In Wahrheit geht es Schwarz-Blau um nichts anderes als den eigenen Machtausbau“, kritisiert Tirols ÖGB-Vorsitzender Philip Wohlgemuth die Kassenfusions-Pläne. Die schwarz-blaue Bundesregierung opfere bewusst ein funktionierendes Gesundheitssystem, um die Sozialpartner zu schwächen. „Das ist sicher nicht im Sinne der Versicherten“, sagt Wohlgemuth abschließend.

Begrüßt wird die Reform von LA Patrick Haslwanter (FP), der Zangerl vorwirft, andauernd künstliche Panik zu erzeugen und dabei jegliche Fakten zu verdrehen. (pn)