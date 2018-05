Im Tiroler ÖVP-Wirtschaftsbund brodelt es seit Tagen: Die Tiroler Adler Runde, bestehend aus namhaften Unternehmern, mit Wortführer Karl Handl macht Druck auf Wirtschaftsbundobmann Franz Hörl, endlich die Weichen für die im November vorgesehene Nachfolge von Wirtschaftskammerpräsident Jürgen Bodenseer zu stellen. Die Adler Runde wünscht sich den Sohn ihres Präsidenten Toni Pletzer, Wirtschaftskammervize Manfred Pletzer, als neue mächtige Stimme in der Tiroler Wirtschaftskammer. Auch Landeshauptmann Günther Platter favorisiert den Unterländer. Doch Pletzer will sich keiner Abstimmung auf der Landesversammlung stellen, ansonsten möchte er nicht kandidieren. Das wiederum wollen hingegen viele Wirtschaftsbundfunktionäre so nicht hinnehmen und beharren auf eine Wahl im Wirtschaftsbund. In den nächsten Tagen soll in einer Vorstandssitzung deshalb die weitere Vorgehensweise beschlossen werden.

Bis zur Landesversammlung im September wird eine Kandidatenfindung durchgeführt und potenzielle Bewerber dann vorgeschlagen. Wobei es zuletzt wieder zu massiven Unstimmigkeiten rund um den Rückzug von Bodenseer gekommen ist. Der Wirtschaftskammerpräsident sieht sich nämlich nur an eine Vereinbarung mit Hörl gebunden. Nur wenn ihm Hörl nachfolgt, will er im November gehen. Der Wirtschaftsbundobmann steckt jedoch selbst in der Zwickmühle. Er möchte Obmann und Nationalrat bleiben, sollte Pletzer Kammerpräsident werden, würde dieser wohl über kurz oder lang Hörl auch als Wirtschaftsbundobmann beerben. Das droht Hörl gleichsam bei einer möglichen Umbildung in der Landesregierung. Der neue Wirtschaftslandesrat oder die neue Wirtschaftsreferentin könnte ebenfalls an die Spitze des Wirtschaftsbundes gehievt werden.

Deshalb wird nicht ausgeschlossen, dass sich Hörl doch noch selbst als Kammerpräsident ins Spiel bringt. Im Wirtschaftsbund deutet derzeit jedoch alles auf ein Duell zwischen Manfred Pletzer und dem Thaurer Bürgermeister und Kammervizechef Christoph Walser hin. Walser genießt vor allem unter den Funktionären Rückhalt. Aus dem Rennen ist hingegen seine Kollegin und ÖVP-Vizeparteichefin Barbara Thaler.

Tirols LH Günther Platter und Verkehrsminister Norbert Hofer (FPÖ) haben gestern in Wien einmal mehr über die aktuelle Transitproblematik beraten und sich für den Verkehrsgipfel am 12. Juni in Bozen abgestimmt. Angesichts des massiv ansteigenden Lkw-Transitver­kehrs – 14 Prozent mehr Lkw in den ersten vier Monaten des heurigen Jahres gegenüber dem Vergleichszeitraum 2017 – haben Hofer und Platter die Notwendigkeit einer einheitlichen Verkehrspolitik auch gegenüber den benachbarten Regionen und Ländern unterstrichen. „Wir werden mit einer starken gemeinsamen Position in den Verkehrsgipfel gehen“, betont Platter. Die Belastung sei für die Bevölkerung, aber auch für Natur und Infrastruktur nicht mehr zumutbar. „Österreich hat beim Transit bislang alle Hausaufgaben zeitgerecht erledigt – nun liegt es an den Partnern wie Deutschland und Italien, sich klar zu einer Verkehrsverlagerung auf die Schiene zu bekennen und Sofortmaßnahmen zu setzen“, so der Landeshauptmann und der Verkehrsminister nach dem Treffen. (pn)