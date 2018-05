Von Wolfgang Otter

Kundl – Damit dürfte ein weiterer großer Stolperstein für die Umsetzung des 250-Millionen-Euro-Projekts Inn-Hochwasserschutz im unteren Unterinntal auf die Seite gerollt sein: In seiner jüngsten Sitzung gab der Gemeindevorstand von Kundl grünes Licht für den Beitritt zum Wasserverband. Das Gremium zur Realisierung und Betreuung des Inn-Hochwasserschutzprojektes wird von den acht betroffenen Gemeinden zwischen Brixlegg und Angath gegründet. Zugleich können sich die Kundler Politiker auch mit dem so genannten Generellen Projekt mit Schutzmauern und Retentionsflächen anfreunden.

Heute berät nun der Gemeinderat über das Projekt. Wenn auch keine Einstimmigkeit erwartet wird, dürfte sich der Großteil der Gemeinderäte der Meinung des Vorstandes anschließen, wie aus politischen Kreisen zu erfahren ist.

Ob das Ja aus Kundl gewissermaßen einen Dammbruch für die Umsetzung des Projektes bedeutet, wird sich noch zeigen. Aber wichtig ist es, ist doch in Kundl und in Radfeld der Großteil der Retentionsräume geplant. Auf diesen Wiesen wird im Hochwasserfall das Innwasser „zwischengeparkt“. Radfeld hat jedoch zuletzt eine Beschlussfassung über den Beitritt abgelehnt. Der zuständige Landesrat, LHStv. Josef Geisler, kündigte daraufhin gegenüber der Tiroler Tageszeitung noch weitere Gespräche mit den Radfelder Entscheidungsträgern an. Wie es dort weitergeht, ist derzeit komplett offen, erklärt BM Josef Auer. Auch in Angath ist noch eine Entscheidung ausständig. Wann diese kommt, lässt BM Josef Haaser auf Anfrage der TT ebenfalls noch offen. Beide Gemeinden verknüpfen mit ihrer Zustimmung noch Forderungen, die zuletzt vom Land als nicht erfüllbar eingestuft wurden.

In Kundl haben schließlich die Pluspunkte für die Gemeinde überwogen. So waren im Laufe der Planungsphase die ursprünglich geplanten 238 Hektar benötigte Überschwemmungsfläche durch laufende Optimierung der Schutzbauten auf 33 Hek­tar geschwunden. Und einer der ganz wichtigen Punkte ist ausgeräumt: Der am meisten betroffene Kundler Hofbesitzer hat einer Abwanderung zugestimmt. Dafür werden nach Abschluss der Bauarbeiten 18 Bauernhöfe und knapp 33 Hektar Bauland aus dem Überschwemmungsgebiet (rote und gelbe Zone) genommen.

Die Entscheidung hat auch finanzielle Auswirkungen: Den Löwenanteil an den Baukosten tragen zwar der Bund (200 Mio. Euro) und das Land Tirol (20 Mio. Euro) sowie die Infrastrukturträger ÖBB, Tiwag, Asfinag und Landesstraßenverwaltung (10 Mio. Euro), bei den Gemeinden bleiben aber 20 Mio. Euro hängen. Dazu kommen geschätzte 3,7 Mio. jährliche Betriebskosten sowie im Hochwasserfall bis zu 2,7 Mio. Euro an Entschädigungen.